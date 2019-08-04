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В Минской области собрали 1 млн тонн зерна

04 августа 2019 11:41
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Новости Беларуси. Вновь к новостям Беларуси. В Минской области собран 1 миллион тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Регион стал вторым в стране, где преодолели этот рубеж.

В Минской области собрали 1 млн тонн зерна-1

Общий намолот зерна составляет 4 миллиона 346 тысяч тонн. В стране убрано 60 % площадей. Практически завершают кампанию в хозяйствах Брестской области. А вот больше всего работы остается на севере страны.

# Уборочная кампания # Экономика # Фотофакт

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