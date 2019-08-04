В Минской области собрали 1 млн тонн зерна

Новости Беларуси. Вновь к новостям Беларуси. В Минской области собран 1 миллион тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Регион стал вторым в стране, где преодолели этот рубеж.
Новости Беларуси. Вновь к новостям Беларуси. В Минской области собран 1 миллион тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Регион стал вторым в стране, где преодолели этот рубеж.
Общий намолот зерна составляет 4 миллиона 346 тысяч тонн. В стране убрано 60 % площадей. Практически завершают кампанию в хозяйствах Брестской области. А вот больше всего работы остается на севере страны.