Новости экономики за 01.07.2021

Новости Беларуси. Как изменится система начислений зарплат бюджетникам? Почему снижаются биржевые котировки на черный металлопрокат? Какие мобильное приложение необходимо устанавливать всем, кто въезжает в Россию из стран – членов ЕАЭС?

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАИНТЕРЕСОВАНО В РАЗВИТИИ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ С БЕЛАРУСЬЮ

Минэкономразвития Оренбургской области заинтересовано в развитии биржевой торговли с нашей страной. В структуре экспорта Оренбургской области преобладают несырьевые неэнергетические товары. Для БУТБ особый интерес представляет металлопродукция – прежде всего чугун и листовой прокат. Обе эти позиции пользуются высоким спросом у белорусских участников торгов, поэтому заявки на продажу от оренбургских производителей без внимания не останутся.

Что касается транзитных сделок, то белорусская площадка готова помочь переработчикам масличных культур из Оренбургской области выйти на рынки Китая, Швейцарии и стран Балтии. В свое время было затрачено немало сил на проработку этих рынков, зато с начала 2021 года экспорт белорусского рапсового масла, шротов и жмыха превысил 36 миллионов долларов.

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