Увеличат надбавки и премии. В Беларуси зарплату бюджетников будут считать по-новому

Новости Беларуси. С 1 июля зарплату бюджетников в Беларуси будут считать по-новому, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь о сотрудниках медицинских и культурных учреждений, а также тех, чья деятельность непосредственно связана с Министерством информации. Увеличат сумму премирования бюджетников с 5 % до 20 % от суммы их оклада. На премирование смогут направлять неиспользованные средства из общего фонда оплаты труда, в том числе с января по июнь 2021 года.

Для медиков введут новую компенсирующую выплату – базовую доплату, а также увеличат надбавку за обеспечение показателей деятельности бюджетной организации для руководителей медучреждения со 100 % до 200 % оклада.

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