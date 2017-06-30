Владимир Путин: Беларусь инвестировала в российское сельское хозяйство, розничную торговлю, фармацевтику более $600 млн
Новости Беларуси. За несколько часов до заседания Высшего госсовета Союзного государства Александр Лукашенко и Владимир Путин приняли участие в работе четвертого Форума регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главные темы – инновационное развитие и цифровая экономика, стороны намерены углубить сотрудничество в этих направлениях.
Форума регионов приветствует президентов. На этой площадке Александр Лукашенко встречается с Владимиром Путины. Короткие переговоры, совместное фотографирование, участие в закрытии Форума.
Основная тема – инновации, это локомотив мировой экономики. 60 % наукоемкой продукции мирового рынка выпускают США и страны Евросоюза, а наши государства где? Александр Лукашенко четко обрисовывает нежелательный сценарий развития.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Три года назад на Общебелорусском собрании мы перед собой поставили амбициозную задачу по инновационному развитию Беларуси. И, как сейчас мы видим, угадали. Но когда мы изучили мировой опыт – прослезились: мы уже отстаем. Передовые государства ушли вперед в плане развития информационных форм развития.
Мы отстаем, и нам надо успеть, для того, чтобы сделать свою судьбу, как здесь только что сказал президент России.
За 2016 год Беларусь посетили более 70 делегаций, такое же число и подписанных на форуме регионов соглашений. Об инвестициях и доверии говорит Владимир Путин.
Стать еще ближе нашим бизнесменам и предприятиям помогли санкции. В Беларуси к ним уже давно привыкли, а вот российские деловые круги, можно сказать, изменили угол своего инвестиционного зрения.
Владимир Путин, президент Российской Федерации:
В 2016 году объем инвестиций из России в Беларусь достиг 4 миллиардов долларов, причем основная их доля приходится на прямые капиталовложения (это 3,5 миллиарда долларов).
Российский бизнес вкладывает в белорусский транспорт, обрабатывающую промышленность.
В свою очередь Беларусь инвестировала в российское сельское хозяйство, розничную торговлю, фармацевтику более 600 миллионов долларов.
В заключенных контрактах много цифр, достойных аплодисментов. БелАЗ, заводы Белнефтехима, предприятия легкой промышленности – в общем портфеле соглашений форума более миллиона долларов. Но полутысячная гвардия участников встречи подхватывает именно искренние слова белорусского лидера о союзной дружбе.
Александр Лукашенко:
Надо в этом темпе двигаться, создавая наше общее пространство и демонстрируя всем, что никакие санкции, никакое давление нам не помеха. Мы преодолеем все.
От ПВТ до IT-страны. Весомый шаг – создание Великого камня на Шелковом пути панъевразийского транспортного коридора.
Александр Лукашенко озвучивает реальное предложение российскому бизнесу: приходите и работайте, условие одно – с новыми продуктами 5-6 поколения.
Уже после завершения форума его участники не спешили расходиться: обменивались координатами в интернет-сервисе, созданном белорусами.