Владимир Путин: Беларусь инвестировала в российское сельское хозяйство, розничную торговлю, фармацевтику более $600 млн

Новости Беларуси. За несколько часов до заседания Высшего госсовета Союзного государства Александр Лукашенко и Владимир Путин приняли участие в работе четвертого Форума регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главные темы – инновационное развитие и цифровая экономика, стороны намерены углубить сотрудничество в этих направлениях. Форума регионов приветствует президентов. На этой площадке Александр Лукашенко встречается с Владимиром Путины. Короткие переговоры, совместное фотографирование, участие в закрытии Форума. Основная тема – инновации, это локомотив мировой экономики. 60 % наукоемкой продукции мирового рынка выпускают США и страны Евросоюза, а наши государства где? Александр Лукашенко четко обрисовывает нежелательный сценарий развития.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Три года назад на Общебелорусском собрании мы перед собой поставили амбициозную задачу по инновационному развитию Беларуси. И, как сейчас мы видим, угадали. Но когда мы изучили мировой опыт – прослезились: мы уже отстаем. Передовые государства ушли вперед в плане развития информационных форм развития. Мы отстаем, и нам надо успеть, для того, чтобы сделать свою судьбу, как здесь только что сказал президент России. За 2016 год Беларусь посетили более 70 делегаций, такое же число и подписанных на форуме регионов соглашений. Об инвестициях и доверии говорит Владимир Путин. Стать еще ближе нашим бизнесменам и предприятиям помогли санкции. В Беларуси к ним уже давно привыкли, а вот российские деловые круги, можно сказать, изменили угол своего инвестиционного зрения.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

В 2016 году объем инвестиций из России в Беларусь достиг 4 миллиардов долларов, причем основная их доля приходится на прямые капиталовложения (это 3,5 миллиарда долларов). Российский бизнес вкладывает в белорусский транспорт, обрабатывающую промышленность. В свою очередь Беларусь инвестировала в российское сельское хозяйство, розничную торговлю, фармацевтику более 600 миллионов долларов. В заключенных контрактах много цифр, достойных аплодисментов. БелАЗ, заводы Белнефтехима, предприятия легкой промышленности – в общем портфеле соглашений форума более миллиона долларов. Но полутысячная гвардия участников встречи подхватывает именно искренние слова белорусского лидера о союзной дружбе.