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Владимир Путин: Беларусь инвестировала в российское сельское хозяйство, розничную торговлю, фармацевтику более $600 млн

30 июня 2017 19:07
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Новости Беларуси. За несколько часов до заседания Высшего госсовета Союзного государства Александр Лукашенко и Владимир Путин приняли участие в работе четвертого Форума регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главные темы – инновационное развитие и цифровая экономика, стороны намерены углубить сотрудничество в этих направлениях.

Форума регионов приветствует президентов. На этой площадке Александр Лукашенко встречается с Владимиром Путины. Короткие переговоры, совместное фотографирование, участие в закрытии Форума. 

Основная тема – инновации, это локомотив мировой экономики. 60 % наукоемкой продукции мирового рынка выпускают США и страны Евросоюза, а наши государства где? Александр Лукашенко четко обрисовывает нежелательный сценарий развития.

Владимир Путин: Беларусь инвестировала в российское сельское хозяйство, розничную торговлю, фармацевтику более $600 млн-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Три года назад на Общебелорусском собрании мы перед собой поставили амбициозную задачу по инновационному развитию Беларуси. И, как сейчас мы видим, угадали. Но когда мы изучили мировой опыт – прослезились: мы уже отстаем. Передовые государства ушли вперед в плане развития информационных форм развития.

Мы отстаем, и нам надо успеть, для того, чтобы сделать свою судьбу, как здесь только что сказал президент России.

За 2016 год Беларусь посетили более 70 делегаций, такое же число и подписанных на форуме регионов соглашений. Об инвестициях и доверии говорит Владимир Путин.

Стать еще ближе нашим бизнесменам и предприятиям помогли санкции. В Беларуси к ним уже давно привыкли, а вот российские деловые круги, можно сказать, изменили угол своего инвестиционного зрения.

Владимир Путин: Беларусь инвестировала в российское сельское хозяйство, розничную торговлю, фармацевтику более $600 млн-4

Владимир Путин, президент Российской Федерации:
В 2016 году объем инвестиций из России в Беларусь достиг 4 миллиардов долларов, причем основная их доля приходится на прямые капиталовложения (это 3,5 миллиарда долларов).

Российский бизнес вкладывает в белорусский транспорт, обрабатывающую промышленность.

В свою очередь Беларусь инвестировала в российское сельское хозяйство, розничную торговлю, фармацевтику более 600 миллионов долларов.

В заключенных контрактах много цифр, достойных аплодисментов. БелАЗ, заводы Белнефтехима, предприятия легкой промышленности – в общем портфеле соглашений форума более миллиона долларов. Но полутысячная гвардия участников встречи подхватывает именно искренние слова белорусского лидера о союзной дружбе.

Владимир Путин: Беларусь инвестировала в российское сельское хозяйство, розничную торговлю, фармацевтику более $600 млн-7

Александр Лукашенко:
Надо в этом темпе двигаться, создавая наше общее пространство и демонстрируя всем, что никакие санкции, никакое давление нам не помеха. Мы преодолеем все.

От ПВТ до IT-страны. Весомый шаг – создание Великого камня на Шелковом пути панъевразийского транспортного коридора.

Александр Лукашенко озвучивает реальное предложение российскому бизнесу: приходите и работайте, условие одно – с новыми продуктами 5-6 поколения. 

Уже после завершения форума его участники не спешили расходиться: обменивались координатами в интернет-сервисе, созданном белорусами.

# Экономика # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Беларусь-Россия # Фотофакт

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