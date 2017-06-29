Новости экономики за 29.06.2017

Новости Беларуси. По результатам торгов на белорусской валютно-фондовой бирже евро продолжил дорожать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня плюс копейка.

Курс на завтра 2 рубля 20 копеек.

Доллар упал на семь сотых копейки и на финише торгов стоил рубль 93.

Российский рубль отыграл вчерашнее падение и вырос на 2,52 копейки,

сейчас его покупают и продают по 3 рубля 27 копеек за сотню.

Четвёртый транш кредита перечислил Беларуси Евразийский банк развития

В Беларуси увеличили производство консервов и колбасы

Из-за непогоды сократились посевы: подорожает ли рис на прилавках белорусских магазинов?

Сезонный абонемент на 10 суток любителям рыбалки теперь будет обходиться в 200 рублей

Расширен ассортимент и предусмотрены акции: торговые предприятия столицы активно готовятся ко Дню Независимости