Новости экономики за 29.06.2017

Новости Беларуси. По результатам торгов на белорусской валютно-фондовой бирже евро продолжил дорожать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня плюс копейка.
Курс на завтра 2 рубля 20 копеек.
Доллар упал на семь сотых копейки и на финише торгов стоил рубль 93.
Российский рубль отыграл вчерашнее падение и вырос на 2,52 копейки,
сейчас его покупают и продают по 3 рубля 27 копеек за сотню.
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