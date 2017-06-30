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«Мы должны доказать миру, что мы самодостаточное государство»: Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным в Москве

30 июня 2017 14:35
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Новости Беларуси. Дальнейшему развитию интеграции Беларуси и России должны поспособствовать решения, которые будут приняты на заседании Высшего государственного совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В преддверии заседания Александр Лукашенко в Кремле встретился с Владимиром Путиным. Как отметили лидеры государств, значимые мероприятия, которые сейчас проходят в Москве, позволят обсудить и разрешить самые актуальные вопросы взаимодействия.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас действительно очень важные мероприятия. Хорошо, что они совмещены в Москве. Хорошее получилось мероприятие – почти 800 человек только специалистов – представителей регионов присутствует на Форуме. Это возможность еще раз специалистам, руководителям регионального уровня, не говоря уже о нас, обсудить вопросы развития, а нам сверить часы. И настроение хорошее после такого мероприятия, когда видишь, что жизнь идет. А жизнь идет тогда, когда работают регионы и на местах когда люди шевелятся. И, действительно, они немало сделали. Нам предстоит немало еще, немалый путь пройти. Я говорил об этом. И главное для нас – это импортозамещение. Мы все-таки должны доказать всему миру, что мы самодостаточный народ, самодостаточное государство. И в этом направлении немало получается. Думаю, что и сегодня принято решение на Высшем госсовете. Все материалы, которые Союзным Сомином высокой проработки внесены. Они поспособствуют дальнейшему развитию интеграции наших двух стран, единого Союзного государства.

«Мы должны доказать миру, что мы самодостаточное государство»: Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным в Москве-1

Владимир Путин, президент Российской Федерации:
Мы очень рады вас видеть для того, чтобы в спокойном рабочем режиме поговорить о направлениях нашего сотрудничества. Это касается экономики, это касается отчасти международной деятельности нашей, согласования наших позиций на международной арене. Это касается вопросов безопасности. У нас много совместных планов, совместных интересов.

# Александр Лукашенко # Владимир Путин # Беларусь-Россия # Фотофакт

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