«Мы должны доказать миру, что мы самодостаточное государство»: Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным в Москве

Новости Беларуси. Дальнейшему развитию интеграции Беларуси и России должны поспособствовать решения, которые будут приняты на заседании Высшего государственного совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В преддверии заседания Александр Лукашенко в Кремле встретился с Владимиром Путиным. Как отметили лидеры государств, значимые мероприятия, которые сейчас проходят в Москве, позволят обсудить и разрешить самые актуальные вопросы взаимодействия.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас действительно очень важные мероприятия. Хорошо, что они совмещены в Москве. Хорошее получилось мероприятие – почти 800 человек только специалистов – представителей регионов присутствует на Форуме. Это возможность еще раз специалистам, руководителям регионального уровня, не говоря уже о нас, обсудить вопросы развития, а нам сверить часы. И настроение хорошее после такого мероприятия, когда видишь, что жизнь идет. А жизнь идет тогда, когда работают регионы и на местах когда люди шевелятся. И, действительно, они немало сделали. Нам предстоит немало еще, немалый путь пройти. Я говорил об этом. И главное для нас – это импортозамещение. Мы все-таки должны доказать всему миру, что мы самодостаточный народ, самодостаточное государство. И в этом направлении немало получается. Думаю, что и сегодня принято решение на Высшем госсовете. Все материалы, которые Союзным Сомином высокой проработки внесены. Они поспособствуют дальнейшему развитию интеграции наших двух стран, единого Союзного государства.