«Беларусь и Россия имеют много собственных разработок в области новейших технологий»: в Москве проходит Форум регионов

Новости Беларуси. 30 июня главы государств Беларуси и России посетят IV Форум регионов, который в 2017 году посвящен интеграционному развитию в сфере высоких технологий и инноваций. Крупнейшая переговорная площадка начала работу 29 июня в Москве и собрала рекордное число участников. Уже заключены первые соглашения и контракты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Бамбиза, заместитель государственного секретаря Союзного государства Беларуси и России:

В этом году форум посвящен инновациям, науке, новым технологиям. Это очень важно сегодня, потому что именно на научной основе можно строить свое экономическое благополучие на перспективу. Поэтому сегодня есть такая возможность еще раз убедиться в том, что и Российская Федерация, и Республика Беларусь имеют очень много своих собственных, национальных разработок в области новейших технологий.

Это уже четвертый форум по счету. По традиции эта площадка становится местом для проведения успешных переговоров, привлечения инвестиций и заключения выгодных сделок. Нынешний пакет контрактов оценивают в 400 миллионов долларов.