Визит губернатора Тульской области в Беларусь 28 мая 2012 года

Новости Беларуси. Александр Лукашенко встретился с губернатором Тульской области Владимиром Груздевым. Делегация из российского региона до этого три дня изучала, как развивается белорусский агропромышленный комплекс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы имеем солидные отношения с Тульской областью. В прошлом году мы достигли товарооборота в $270 млн, а это огромный товарооборот, если учитывать, что это регион, область Российской Федерации. Мы примерно на том же уровне работаем и в этом году, но уверен, что Ваш приезд активизирует наше сотрудничество.

Важно еще и то, что вы действуете практически в направлении, как и в Беларуси, реформируя сельское хозяйство. Вы поставили задачу модернизировать сельское хозяйство, поднять его на высокий уровень и создать хорошие условия для населения сельской местности. Мы готовы к сотрудничеству по всем направлениям, готовы предложить вам все то, что вас заинтересует, прежде всего зная Ваше отношение в Беларуси.

Владимир Груздев, губернатор Тульской области (Россия):

Везде аккуратно, чисто. Нам есть, чему поучиться. Для нас очень важно, чтобы наше сотрудничество все-таки не остановилось только на товарообороте. Для нас очень важно, чтобы тот опыт, который есть у Беларуси, мы могли локализовать, в том числе производство у нас. У нас есть производственные площадки.

Достаточно большие средства будут выделяться в бюджете на закупку техники. Поэтому здесь, конечно, мы очень заинтересованы в том, чтобы техника была приспособлена к российским условиям, с одной стороны. А с другой стороны, чтобы были и запчасти. Потому что очень часто, когда мы покупаем импортную технику, она иногда по 2-3 месяца стоит и ждет, когда придет какая-то запчасть.

Создание таких центров, которые сейчас у вас реализуются на селе, куда приходят и торговля, и социальные объекты, спортивные объекты, – это очень интересный опыт.

О сотрудничестве с Тульской областью шла речь и на встрече в белорусском Правительстве.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы уже переросли этап торгового сотрудничества, товарного. Сейчас надо создавать совместные компании, своего рода прообразы транснациональных корпораций, и работать, как работают многие цивилизованные государства. Поэтому я думаю, что потенциал у нас есть. Мы должны его решать. И по пассажирскому транспорту, и по продовольственной группе.