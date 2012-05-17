Лукашенко: Надо серьезнее посмотреть на строительство жилья, цену кредитов

Новости Беларуси. В экономике и финансовой сфере наблюдается стабильность. Во внешней торговле также положительные результаты. Президент Александр Лукашенко принял с докладом премьер-министра Михаила Мясниковича.

Главу государства интересовало, как будут решаться значимые для людей вопросы. В частности, строительство жилья, его кредитование. Также Александр Лукашенко обсудил с главой Правительства аспекты перспектив сотрудничества двух стран накануне визита российского президента. Шла речь и о значимых для белорусской экономики прорывных проектах.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Экономика и финансы на сегодняшний день стабилизированы, мы добились того, чего хотели и во внешней торговле. Надо бы подумать о том, чтобы наши люди почувствовали, что экономика стабилизировалась. Я имею в виду не только ценообразование и так далее. Надо уже более серьезно смотреть на серьезные вещи, типа строительство жилья, кредитные ресурсы, их цена. Здесь стратегия.

Мы договорились с президентом Российской Федерации о том, что он свой первый визит совершит в Беларусь, 31 мая. Поэтому нам надо подготовиться по всем направлениям не только в итогах сотрудничества с Российской Федерацией. Нужны новые направления, нужны новые предложения, которые позволят выстроить нашу политику на длительную перспективу.

Нам надо смотреть как реализовывается государственная программа, как идет строительство наиболее значимых объектов. И такие прерывные проекты, которые видит Правительство, типа того, что я говорил на заседании совместных палат Парламента при обращении. Я имел в виду три комбината: хлопок, камвольный и лен. И поручение, в том числе и Вам, какие здесь проработки. Нам действительно нужно совершить прорывы в этих направлениях. Тогда мы будем говорить о том, что у нас легкая промышленность зашевелилась.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Экономика сработала у нас хорошо. Первые четыре месяца мы имеем достаточно положительные результаты. В этом плане я хотел бы сказать, что большая работа по импортозамещению, которая проводилась по Вашему поручению, тоже дает результаты. Поэтому здесь не только денежно-кредитная политика сработала на положительное сальдо, но и существенно уменьшились объемы импорта, особенно у посредников.

Главе государства рассказали о текущем положении дел в экономике, тех проблемных предприятиях, по которым были специальные поручения президента, и о путях их решения.

Михаил Мясникович подробно проинформировал Александра Лукашенко о строительстве и модернизации молочно-товарных ферм. Отдельно была затронута тема реализации в Беларуси инвестпроектов и стратегии жилищной политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Премьер-министр рассказал о предложениях, которые поступают в Правительство.

Михаил Мясникович:

Что касается жилищной политики, закончено фактически всенародное обсуждение. Поступило свыше 200 различных предложений, большинство из которых направлены на то, чтобы расширить льготы при строительстве жилья. Президент поручил до конца мая рассмотреть эти вопросы в Правительстве и доложить для последующего совещания у главы государства для принятия окончательного решения.

Президент жестко потребовал наведения порядка и системы с модернизацией молочно-товарных ферм, чтобы под видом модернизации не шли отчеты по ранее построенным объектам.

По инвестиционным проектам. Мы сейчас прорабатываем много интересных предложений со стороны турецких деловых кругов, которые проявляют повышенный интерес к строительству в Беларуси целого ряда объектов.

По проблемным предприятиям, особенно в легкой промышленности. Сейчас фактически завершаются работы над кредитным соглашением по «Камволю». 136 млн евро – кредит достаточно выгодный. Нам он позволит не только модернизировать, но и значительно увеличить объемы производства.