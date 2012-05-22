Белорусы наращивают экспорт технологий в Китай

Новости Беларуси. Соглашение о создании межправительственной комиссии по сотрудничеству в области высоких технологий подписали Правительства Беларуси и Китая. Планируется, что первое заседание комиссии пройдет в Китае в этом году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Войтов, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь:

Эта комиссия призвана использовать научные силы Беларуси, чтобы продвигать наши технологии на китайский рынок.

Я на прошлой неделе посещал Китай по вопросу развития высоких технологий в IT-сфере. Мы рассматривали вопросы внедрения технологий радиочастотной идентификации. Мы договорились с компанией ZTE о создании соответствующего подразделения Беларуси в Китае, в Гонконге.

В этом году Беларусь и Китай планируют реализовать около 50 научных проектов. Основной акцент – на микроэлектронику, лазерные и нанотехнологии, машиностроение и медицину. Только в прошлом году объем услуг в области научно-технического сотрудничества с Китаем наша страна увеличила в 2 раза. Стоимость заказов китайских корпораций – более 3,5 миллиона долларов.

Сегодня же Александр Лукашенко встретился с заместителем председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Лу Юнсяном.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Без преувеличения могу констатировать, что мы вышли на беспрецедентный уровень взаимного доверия и поддержки в двусторонних отношениях. Мы благодарны за то, что в любую минуту Китай готов подставить нам свое дружеское плечо поддержки. У наших стран общие стратегические задачи, продиктованные схожим видением главных мировых проблем и путей их решения. Мы очень высоко ценим прочные связи с вашей страной, играющей важнейшую роль в обеспечении стабильности и безопасности в мире, и с удовлетворением отмечаем рост международного авторитета и влияния Китая. Мы заинтересованы в дальнейшем наращивании политического, торгового и инвестиционного сотрудничества, а также эффективном взаимодействии в научной, военно-технической и гуманитарной сферах.

Основные усилия необходимо сконцентрировать на высокотехнологичных, наукоемких проектах, которые будут способствовать модернизации наших экономик и созданию высокотехнологичных производств. В этой связи особо приветствую состоявшееся подписание соглашения о создании белорусско-китайской комиссии по сотрудничеству в области высоких технологий.

Приоритетными отраслями для нас должны стать связь, космические технологии, биофармацевтика, новые материалы, энергетика, машино- и приборостроение.

Лу Юнсян, заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей:

Благодаря лично Вашему вниманию и вниманию нашего руководства двусторонние отношения развиваются в стабильном и устойчивом русле, укрепляется политическое взаимодоверие, активизируется торгово-экономическое сотрудничество. Примечательно, что взаимный товарооборот вырос в 20 раз по сравнению с первыми годами дипломатических отношений. Это редко встречается.

Я считаю, что надо расширять деловое сотрудничество, расширять сферы и обновлять формы нашей работы. Мы должны максимально задействовать наши преимущества в области науки и техники, задействовать огромный потенциал большого рынка Китая, а также интеграционного рынка Беларуси, России и Казахстана.

Китай и Беларусь связывают 20-летние дипломатические отношения. За это время объем двусторонней торговли преодолел рубеж в три миллиарда долларов. Подписаны крупные контракты в сфере транспорта, промышленности, связи. Накоплен огромный совместный опыт в строительной отрасли, в частности, с возведением цементных заводов.

Лу Юнсян, заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей:

Мы успели заметить, что политическая, социальная обстановка в Беларуси стабильны, экономика развивается. Это отражение ярких успехов, достигнутых вашим народом. В тоже время сегодня международная обстановка переживает сложные и глубокие перемены, увеличиваются факторы неопределенности. Поэтому сегодня особенно важна китайско-белорусская дружба и сотрудничество.

Александр Лукашенко:

Вы правильно сказали: международная обстановка сейчас сложная, во многом неопределённая, но тем не менее мы должны укреплять наше сотрудничество, нашу дружбу. Мы не отступим не на йоту от тех направлений и шагов, о которых договорились, будем твердо следовать курсу договоренностей. Мы благодарны вам за экономическое сотрудничество. Ваша поддержка, особенно кредитная, многих направлений развития нашей страны беспрецедентна, и мы будем оказывать всяческое содействие инвесторам из КНР, бизнесменам, которые будут работать в Беларуси.

Многомиллионные инвестпроекты уже запущены в сфере энергетики, строительства, транспорта, связи и промышленности. С их помощью Беларусь планирует привлечь более 16 млрд долларов. Одним из крупнейших проектов станет белорусско-китайский индустриальный парк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Китай и Беларусь, как стратегические партнеры, совместное сотрудничество строят мудро, с глубоким уважением друг друга и на долгую перспективу. Мы имеем хорошие успехи в торговом сотрудничестве. Достаточно сказать, что годовой оборот – 3,5 млрд долларов. Это хороший показатель.

Мне известно, что правительство Китая поддержало создание китайско-белорусского индустриального парка. Это действительно будет мощный направленный в будущее инновационный проект. Вместе с тем, мы должны объективно оценивать ситуацию, и полагаем, что резервы далеко не исчерпаны, они огромны. Правительство видит пути их дальнейшего использования.