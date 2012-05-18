Губернатор Санкт-Петербурга: У нас закупают оптом не в Беларуси, к сожалению, а в других странах

Новости Беларуси, Минск. Рабочий визит губернатора Санкт-Петербурга в Минск начался с возложения венка к Монументу Победы. Великая Отечественная война в истории Беларуси и Ленинграда оставила, пожалуй, самые глубокие раны. После войны вместе восстанавливали города. Теперь совместно развивают сотрудничество.

Белорусскую продукцию в Петербурге знают, раскупают быстро. Город на Неве в пятерке активных российских торговых партнёров нашей страны. Потенциал для роста есть. Потребности 5-миллионного мегаполиса обширны. В северной столице уже работает сеть белорусских продовольственных магазинов. Пока только 6. В этом году откроют еще десять. В перспективе полсотни. В целом товарооборот за прошлый год вырос на треть и превысил полтора миллиарда долларов.

Георгий Полтавченко губернатором Петербурга стал в прошлом году, приняв эстафету от Валентины Матвиенко. Она в свою очередь всегда отмечала, что «нужно чаще встречаться. Чтобы расстояние между Питером и Минском стало меньше». Губернатор Санкт-Петербурга отмечает, что Минск для него не чужой: здесь когда-то получал образование.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Минск, Вы видите, мы стремимся сохранить удобным для жизни городом. Мы не стремимся его застраивать, особенно высотками разными. Но тем не менее, жизнь есть жизнь. Мы тоде вкрапления делаем: чтобы где-то башенка была, где-то домик чтобы был повыше. И ориентируемся на города-спутники, которые здесь расположены — 25-30 километров вокруг есть районные центры, очень хорошие, очень удобные. Пожалуйста, надо там производство размещать. А если даже и здесь производство, мы создаём минские городские электрички: 25-30 минут, и ты в городе-спутнике. Там удобно жить.

Стороны намерены создавать совместные производства. Первые удачные примеры в северной столице уже есть — сборка белорусской техники и лифтов. Последних только в ближайшее время понадобится для замены в жилфонде больше 1,5 тысяч кабин. Георгий Полтавченко намерен узнать секрет чистоты Минска, особенно в зимний период. Городу на Неве уборочной техники катастрофически не хватает. С утра губернатор посетил «Белкоммунмаш». Уже заказали здесь пробную партию трамваев. Ставку сделали и на дорожно-коммунальную технику.

Георгий Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга:

Нам интересно иметь такую технику, которая может работать в условиях температуры ниже нуля. Такой техники у нас в стране практически вообще не делается, на Западе тоже. А ваши ребята как раз разработали такую технику.

Андрей Кобяков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации:

Владимир Владимирович Путин в апреле сказал, что за бюджетные деньги надо закупать только ту технику, которая производится в странах Единого экономического пространства.

Единое экономическое пространство не только убрало границы между странами. Это стимул к развитию новых двусторонних проектов, к примеру в сфере логистики.

Георгий Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга:

Мне кажется, нужно подумать о том, чтобы использовать логистические возможности Республики Беларусь для того, чтобы выстроить какой-то логистический коридор на северо-запад — на наш город и дальше, потому как многие товары идут как от нас на Запад, так и с Запада к нам.

Но стороны готовы идти еще дальше по Балтийскому морю. Белорусские грузы петербургским портам весьма кстати.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Давайте выстроим таким образом политику: и у Вас под Санкт-Петербургом порты не очень-то загружены. Давайте будем работать через Питер. Надо срочно заняться этим вопросом.

Общие взгляды у сторон и в вопросе о собственности. Губернатор не скрывает, что белорусский опыт для них интересен.

Георгий Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга:

Абсолютно правильно, должен быть прагматичный подход, потому что наш пример 90-х должен насторожить. Народ должен получать максимально от этой приватизации. Мы сейчас сами так же поступаем.

Во время встречи много говорили о белорусско-российских сотрудничестве причем на разных уровнях. У стран одно историческое прошлое — это прочный фундамент взаимоотношений. Они с каждым годом крепнут. Свои первые плоды приносит интеграция. О высоком доверии друг другу говорит и тот факт, что Владимир Путин, вновь став президентом, первый официальный визит совершит в Беларусь.

А вот как будут общие проекты воплощать в жизнь? Нюансы стороны обсудили уже на заседании Совета делового сотрудничества. Здесь уверено заявили: Беларусь и Санкт-Петербург увеличат товарооборот до $2 млрд. в год.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Представляется важным наращиватьторговый объем наукоемкой инновационной продукции, создавать новые альянсы, совместные компании по приоритетным направлениям сотрудничества.

В северной столице могут построить белорусский квартал. Еще один совместный проект в городе на Неве — возведение предпрития по выпуску общественного транспорта. Петербуржцы в свою очередь намерены принять участия в создании в Беларуси мощного завода по производству медпрепаратов.

Георгий Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга:

Есть смысл подумать о том, чтобы кого-то из участников нашего фармкластера пригласить именно к реализации проекта на территории Беларуси. Я думаю, и здесь могут быть какие-то совместные преференции.

Вместе готовы идти навстречу инвесторам. Свои намерения стороны закрепили подписанием программы торгово-экономического и научно-технического сотрудничества на ближайшие пять лет. Предыдущая межправительственная программа сотрудничества выполнена успешно.

18.05 Новости в 16.30

Новости Беларуси. Александр Лукашенко встретился в Минске с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко. Выгодные перспективы перед двумя странами открывает Единое экономическое пространство. В этой связи путь нашей продукции на рынок Невского региона упростят логистические центры. Об их строительстве шла речь на встрече президента Беларуси и губернатора Санкт-Петербурга.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В советские времена Беларусь, Санкт-Петербург (Ленинград) и Москва были связаны теснейшими узами сотрудничества.

Что касается сельскохозяйственного производства, то поставки из Беларуси полностью обеспечивали Санкт-Петербург (Ленинград) и Москву. Я думаю, что у нас большой опыт в этом плане и от него уходить нельзя, нам надо его восстановить. Речь идет не только о продажах. Я хочу, чтобы Вы, Георгий Сергеевич, это понимали. Речь идет о совместном производстве и реализации продукции. Будь то сельское хозяйство, машиностроение, наукоемкие производства. Мы готовы на любую форму сотрудничества.

Есть у нас интерес, а у нас действительно большой интерес к Вашему городу, нашему городу. Питер для нас – не чужой город, так же, как и Москва, и я не устаю об этом говорить руководителям России. Мы никогда не отгораживались от России, тем более от Ленинграда, Санкт-Петербурга.

Давайте мы выстроим тарифную политику таким образом, и у вас под Ленинградом порты не очень загружены. Давайте будем работать через Питер. Давайте работать. И Вы очень правильно сказали, и я впервые это слышу от руководителя региона. Надо, Андрей Владимирович, срочно заняться этим вопросом.

Георгий Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга:

Товарооборот между Санкт-Петербургом и Беларусью за прошлый год вырос процентов на 30, и сегодня уже более 1 млрд 700 млн долларов. Я считаю, что это очень серьезный показатель. Но самое главное – есть реальный потенциал и дальше развиваться.

Обеспечение продовольствием нашего города. Город огромный, рынок у него мощный. У нас сегодня, я считаю, есть определенная диспропорция в торговле, связанная с превалированием сетевых структур, которые в основном закупают оптом и не в Беларуси, к сожалению, а в других странах. В основном, в странах дальнего зарубежья. А наш, петербуржский, потребитель все-таки привык к более качественному товару. Он с удовольствием приобретает продукцию белорусских производителей.

Сегодня у нас в городе открыли Дни культуры Республики Беларусь в Санкт-Петербурге. Ваш симфонический государственный оркестр выступает. Представители белоруской культуры всегда с интересом ждут, потому что это всегда что-то новое, всегда качественно хорошее.

С учетом того, что мы сегодня действительно входим и в Единое экономическое пространство, и в Таможенное, мне кажется, можно подумать о том, чтобы использовать логистические возможности Республики Беларусь для того, чтобы выстроить транспортный логистический коридор на северо-запад: на Санкт-Петербург и дальше. Потому что многие товары идут как от нас на Запад, так и с Запада к нам.



18.05. выпуск новостей в 06.00, 13.30

Делегация из Санкт-Петербурга во главе с губернатором Георгием Полтавченко – с визитом в Беларуси. Ожидается, что 18 мая состоится встреча в Совмине.

Участники российской делегации во главе с губернатором Санкт-Петербурга возложили венки к монументу Победы в Минске, сообщили в программе .

Беларусь и Санкт-Петербург заключат соглашение о развитии торгово-экономических связей в области продовольствия. А накануне стороны подписали соглашение об обмене коммерческой информацией. Теперь необходимые сведения и данные о различных госзакупках и инвестпроектах будут доступны в режиме онлайн для бизнесменов Беларуси и Санкт-Петербурга.

За прошлый год товарооборот между Беларусью и Санкт-Петербургом составил более полутора миллиардов долларов. А это на треть больше, чем в 2010, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.