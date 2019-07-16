VI Форум регионов Беларуси и России пройдёт в Санкт-Петербурге 16-18 июля: план мероприятий

Новости Беларуси. В VI Форуме регионов Беларуси и России с белорусской стороны в нем примут участие несколько сотен человек. Особое внимание уделят вопросам взаимодействия бизнес-кругов.

Состоится совместное заседание делового совета с участием более 100 руководителей крупнейших предприятий, банков, бизнес-ассоциаций двух стран, а также губернаторов, министров, представителей Евразийской экономической комиссии.

Кооперационные идеи, промышленный туризм и гуманитарная интеграция. В чём особенность VI Форума регионов Беларуси и России?