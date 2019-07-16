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VI Форум регионов Беларуси и России пройдёт в Санкт-Петербурге 16-18 июля: план мероприятий

16 июля 2019 06:26
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Новости Беларуси. В VI Форуме регионов Беларуси и России с белорусской стороны в нем примут участие несколько сотен человек. Особое внимание уделят вопросам взаимодействия бизнес-кругов.

Состоится совместное заседание делового совета с участием более 100 руководителей крупнейших предприятий, банков, бизнес-ассоциаций двух стран, а также губернаторов, министров, представителей Евразийской экономической комиссии.

Кооперационные идеи, промышленный туризм и гуманитарная интеграция. В чём особенность VI Форума регионов Беларуси и России?

VI Форум регионов Беларуси и России пройдёт в Санкт-Петербурге 16-18 июля: план мероприятий-1

Пройдет также молодежный форум. И, конечно, самое ожидаемое событие мероприятия – пленарное заседание при участии президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина. За три дня форума ожидается подписание большого пакета соглашений.

# Беларусь-Россия # Экономика # Фотофакт

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