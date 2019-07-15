Михаил Гуцериев на Нежинском ГОК: «Это не шутка, это на тысячу лет. Вся республика стоит на калии. Вы просто на богатстве»

Новости Беларуси. Строительство Нежинского горно-обогатительного комплекса завершат в срок. Предположительно, на полную мощь предприятие выйдет к 2023 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шахты готовы наполовину. Еще необходимо провести производственные коммуникации и построить жилье для сотрудников. Корреспондент Оксана Семашко оценила масштабы предстоящей работы.

Нежинский горно-обогатительный комплекс начали строить еще в 2017 году. Из-за сложностей отвода воды его пришлось возводить с небольшим отставанием, но это позади: шахтопроходчики давно перешагнули 300 метров.

Оксана Семашко, СТВ:

Сейчас мы находимся возле сооружения, которое расположено прямо над шахтами. Здесь планируют установить подъемные машины (пока работают временные). Они-то и будут выдавать руду.

Механизированные комплексы «Ульяна» и «Ольга» продолжают стволопроходческие работы. Именные машины обеспечивают безопасные условия труда и соответствуют высоким экологическим стандартам, не требуя использования взрывчатки. Такая технология применяется впервые в Европе.

Руслан Дуля, ведущий инженер проекта:

На стволе № 1 и стволе № 2 ведется монтаж тюбинговых колонн № 1 и 2. Эти колонны нужны для гидроизоляции ствола. После монтажа этих тюбинговых колонн будет произведен дополнительный тампонаж, он так же является дополнительной гидроизоляцией.

Второе предприятие в Беларуси по добыче калийной руды и производству удобрений мощностью до 2 миллионов тонн хлорида калия в год. Общая стоимость проекта – более 2 миллиардов долларов. Эти цифры наглядно показывают масштабы строящегося комплекса. Сейчас он постепенно «вырастает» на базе Старобинского месторождения калийных солей. Это будет этакий микс из горнодобывающего комплекса, обогатительной фабрики, электростанции, железнодорожной, автодорожной, жилищной и других инфраструктур.

Строительство Нежинского горно-обогатительного комплекса наш Президент держит на особом контроле. Это действительно важный проект для белорусской экономики. По прогнозам уже в 2024 году он может принести нашей стране 600 миллионов долларов выручки. К тому же это создание более 3000 новых рабочих мест.

Все нюансы Александр Лукашенко и Михаил Гуцериев обсуждали всего неделю назад. Именно тогда российский предприниматель рассказал: строительство идет в штатном режиме.

Первую продукцию должны дать уже к 2023 году. Согласована будет и ценовая политика: не конкуренция, а партнерство с Белорусской калийной компанией. Александр Лукашенко: Нам очень важно, чтобы мы «склеили» отношения Белорусской калийной компании и «Славкалия» Сейчас на стройплощадке работает больше полутысячи человек. Для сотрудников предприятия построят четыре многоквартирных дома недалеко от места работы.

Пока для комфорта горняков возводят административно-бытовой комплекс с душевыми и помещением для приема пищи.

Вадим Долбик, начальник отдела строительства Нежинского ГОК:

Заканчиваются работы по бетону. За три месяца приняли порядка 2500 кубов. В ближайшее время приступаем к вертикальной планировке корпуса № 1 для дальнейшего возведения такого же здания, корпус 1. Кроме того, полным ходом идут работы по водо- и газоснабжению, сетям пожаротушения. Кстати, здесь обустроили шесть артезианских скважин. Но и это еще не все.

Александр Ильин, заместитель руководителя проекта внешних коммуникаций:

Планируется начало в этом году сети НВК. Это водоводы, канализация, теплотрассы. В следующем году планируется устройство очистных сооружений. Сегодня Беларусь на третьем месте в мире после Канады и России по добыче полезных ископаемых. И в начале 20-х у нас есть все шансы выйти на более высокий уровень. Внушительных запасов белорусского богатства – калийной соли – по оценке экспертов хватит на тысячи лет. Гарантированная дополнительная экспортная выручка.

Михаил Гуцериев, предприниматель:

Запасы, которые здесь соответствуют – можно увеличивать в три-четыре раза производство на тысячу лет. Это не шутка, это на тысячу лет. Вы просто сидите, вся республика стоит на калии. Вы просто на богатстве. Чем быстрее их достать и ввести в другие отрасли, тем лучше.