Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Россию 17-18 июля

Новости Беларуси. Официальное сообщение пресс-службы белорусского лидера. Александр Лукашенко 17-18 июля совершит рабочий визит в Российскую Федерацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кооперационные идеи, промышленный туризм и гуманитарная интеграция. В чём особенность VI Форума регионов Беларуси и России?

В Санкт-Петербурге он вместе с Владимиром Путиным примет участие в пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России. Кроме того, запланированы двусторонние переговоры глав государств. В центре внимания будут вопросы развития торгово-экономического сотрудничества. Стороны также обсудят взаимодействие в рамках Союзного государства. Накануне, 17 июля, президенты проведут неформальную встречу.