Плата за использование электроэнергии для отопления и подогрева воды будет рассчитываться по спецтарифу

Новости Беларуси. Субъекты хозяйствования вслед за гражданами также получили дополнительный тариф на электроэнергию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По специальному тарифу будут платить организации, которые используют электричество для оказания услуг отопления и горячего водоснабжения в многоквартирных домах. Такая группа потребителей появится после запуска БелАЭС и переоборудования некоторых котельных. В эту же группу могут войти и бюджетные организации, которые отопление своих помещений организуют аналогичным образом.