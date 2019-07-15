Новости экономики за 15.07.2019

Новости Беларуси. Для кого разработан еще один дополнительный тариф на электроэнергию? Как намерен изменить закупки в Беларуси мировой гигант по продаже мебели и как МАЗ увеличивает продажи грузовиков на украинском рынке? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МАЗ ВОШЕЛ В ПЕРВУЮ ПЯТЕРКУ ПРОДАВЦОВ ГРУЗОВЫХ МАШИН НА УКРАИНСКОМ РЫНКЕ

МАЗ увеличивает продажи своей техники на украинском рынке. По итогам первого полугодия наш производитель занял пятое место, совсем немного уступив Ford и Mercedes и потеснив в первой десятке таких гигантов, как Volkswagen, MAN и Peugeot. Эксперты говорят, что это не предел. Объемы продаж в ближайшее время могут буквально взлететь. Сейчас идут переговоры об организации сборки грузовиков из белорусских комплектующих на базе легендарного ЗАЗа. В случае их успеха первая машина сойдет с конвейера уже в 2019 году.