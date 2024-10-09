Ипатов: сотрудничество Беларуси с регионами России – основа углубления связей между братскими народами

Сотрудничество Беларуси с российскими регионами – основа углубления связей между братскими народами. Об этом 9 октября заявил заместитель председателя Палаты представителей Вадим Ипатов во время встречи с делегацией Нижегородской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В фокусе внимания – экономика. Только за 2024 год прирост товарооборота составил 8 % к уровню 2023-го. Темпы высокие. Как отметил глава Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, сегодня выстроено тесное взаимодействие со всеми областями Беларуси. И речь не только о торговле. На очень серьезном уровне реализуются совместные проекты. Например, налажен выпуск белорусско-российских трамваев и лифтов. Прорабатывается программа по развитию речного транспорта. Выстраивается сотрудничество и в других сферах.

Евгений Люлин, председатель Законодательного собрания Нижегородской области (Россия): У нас очень сильно развивается межпарламентское сотрудничество. Мы делимся практикой, но в рамках Союзного государства наши парламенты разрабатывают совместные законы, обсуждают и вырабатывают различные законодательные акты, которые идут на пользу нашим государствам.

Вадим Ипатов, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы обговорили вопросы взаимодействия в рамках развития образовательной системы нашей страны и соответствующего региона. Мы обговорили вопросы патриотического воспитания молодежи, сохранения исторической памяти о Победе великого советского народа в Великой Отечественной войне. Мы обговорили вопросы сохранения традиционных ценностей нашей страны. Здесь подходы наши одинаковые.

Кроме того, налажено сотрудничество белорусско-российских молодежных парламентов. Представители Нижегородской области уже подписали соглашения с Брестской и Гродненской областями. В рамках взаимодействия проводятся совместные форумы, где обсуждается в том числе развитие малых городов и закрепление молодежи в сельской местности.