Байден не встретился с Зеленским из-за урагана во Флориде, Путин приехал в Ашхабад – ситуация в мире

На прошлой неделе украинский депутат, член партии «Слуга народа» высказывался на тему переноса боевых действий на территорию Беларуси. Но красная линия у нас одна. Это линия госграницы, которую лучше не преступать. А то задействуем весь свой арсенал.

Хотя, как отмечают эксперты, Киев может пойти на крайние меры, поскольку на Западе ему уделяют все меньше внимания и денег, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вот и на этой неделе мы узнали, что Зеленский решил отменить саммит мира по решению украинского вопроса. Вернее, не отменить, а перенести на неопределенный срок. Очевидно, что у Киева нет готового решения военной ситуации и обсуждать в итоге тоже нечего. Не спешат с обсуждениями и в США. На неделе американский президент планировал поездку в Германию. И не просто командировку, а госвизит. Также в рамках поездки Байден хотел встретиться с Зеленским и провести встречу на авиабазе Рамштайн по выделению помощи Украине. Вместо этого лидеру США пришлось остаться дома и заниматься внутренними вопросами.

Во Флориде бушует ураган Милтон. Из-за этого в штате объявили о чрезвычайной ситуации. Байден решил, что здесь он нужнее. Но, возможно, ураган стал всего лишь прикрытием для американского президента, чтобы не ехать в Германию, а истинные причины пролегают в другой плоскости – политической. И в неготовности обсуждать дальнейшую судьбу Украины. В любом случае внимание перемещается на Ближний Восток, где штормит уже в военном плане. Запад не хочет, чтобы отношения в регионе развивались в спокойной обстановке. Об этом заявил президент Ирана во время встречи с Владимиром Путиным в Ашхабаде.

Масуд Пезешки, президент Ирана:

У нас сейчас много возможностей. Мы должны помогать друг другу. Наши позиции на международной арене схожи. Ситуация в регионе сейчас сложная. Европейские страны и США не хотят, чтобы отношения стран в регионе шли в спокойном русле.

Тегеран настаивает, что Штаты и их союзники поддерживают Израиль, чтобы в итоге завладеть всеми ресурсами на Ближнем Востоке. Именно по этой же причине США пристально следят за переговорным процессом между Арменией и Азербайджаном. Если им удастся разрешить территориальный спор, то это откроет так называемый коридор «Север – Юг». Его уже называют транзитным проектом века. Новый торговый маршрут, пройдет от северных портов России через Каспий – в Индию, Китай и страны Персидского залива.