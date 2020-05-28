Велько Ковачевич: «Сербия ожидает импорт белорусских электроавтомобилей»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко высоко оценил вклад Чрезвычайного и Полномочного Посла Сербии в развитии двусторонних отношений с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такую оценку глава государства дал сегодня, 28 мая, во время встречи с дипломатом. Велько Ковачевич завершает дипломатическую миссию. Интересы своего государства в Минске он представлял шесть лет, и за это время, подчеркнул Президент, стал настоящим другом нашей страны. Александр Лукашенко: «Мы очень заинтересованы, чтобы с братской нашей Сербией, славянской страной у нас были добрые отношения»

К представителям иностранного дипкорпуса Александр Лукашенко относится с особым вниманием. Как правило, за время службы с послами складываются теплые отношения. Как пример – недавний поступок представителя Словакии. Йозеф Мигаш, несмотря на ситуацию с коронавирусом, был на параде в Минске в честь 75-летия Победы. В МИД Словакии посчитали, что посол нарушил принципы коммуникации со штаб-квартирой, не предупредив о намерении участвовать в торжествах. «Это вообще международный скандал». Президент о том, чем обернулось присутствие посла Словакии на параде 9 Мая в Минске

Страны связаны взаимовыгодными экономическими отношениями. Так, в Сербии совместно с белорусскими коллегами организована сборка тракторов и автобусов. Для сербского МВД мы поставили 33 пожарные машины на базе шасси МАЗ. Сейчас в работе проект по поставке в Белград крупной партии белорусских автобусов и троллейбусов. В 2019 году цифра взаимной торговли остановилась на отметке в 150 миллионов долларов. Это не совсем соответствует потенциалу. Президенты Беларуси и Сербии оценивают его как минимум в три раза выше.

Велько Ковачевич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Сербии в Беларуси:

Президент заметил, что это редкость, что такие отношения существуют между Сербией и Беларусью. Шла речь и о разных конкретных возможностях в области торгово-экономического сотрудничества. Например, Сербия ожидает импорт белорусских электроавтомобилей в Сербию и разные другие конкретные виды сотрудничества. С Сербией Беларусь связывают взаимовыгодные отношения и тесный политический диалог. Это единственная страна в Европе, с которой действует двусторонний договор о свободной торговле и безвизовый режим. Страны успешно взаимодействуют и на внешнеполитической арене. Налажены и межрегиональные связи. Все областные центры Беларуси имеют соглашения о сотрудничестве с сербскими городами.