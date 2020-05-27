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Банки будут уведомлять белорусов об изменениях условий обслуживания карточек

27 мая 2020 16:13
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Новости Беларуси. Белорусские банки отныне обязаны сообщить клиенту лично об изменениях условий договора обслуживания карточек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. То есть новости на сайте банка или в СМИ уже недостаточно.

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Отныне нужно использовать SMS, push-уведомление, сообщение в мессенджере, словом, максимально повысить вероятность доведения информации непосредственно до держателя карточки. Речь в первую очередь о размерах вознаграждений, взимаемых с клиента.

# Банковские карты # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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