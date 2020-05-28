«Это вообще международный скандал». Президент о том, чем обернулось присутствие посла Словакии на параде 9 Мая в Минске
Новости Беларуси. Александр Лукашенко высоко оценил вклад Чрезвычайного и Полномочного Посла Сербии в развитии двусторонних отношений с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такую оценку глава государства дал сегодня, 28 мая, во время встречи с дипломатом.
Александр Лукашенко: «Мы очень заинтересованы, чтобы с братской нашей Сербией, славянской страной у нас были добрые отношения»
Велько Ковачевич завершает свою дипломатическую миссию. Интересы своего государства в Минске он представлял шесть лет и за это время, подчеркнул Президент, стал настоящим другом нашей страны.
К представителям иностранного дипкорпуса Александр Лукашенко относится с особым вниманием. Как правило, за время службы с послами складываются теплые отношения. Как пример – недавний поступок представителя Словакии.
Йозеф Мигаш, несмотря на ситуацию с коронавирусом, присутствовал на параде в Минске в честь 75-летия Победы. В МИД Словакии посчитали, что посол нарушил принципы коммуникации со штаб-квартирой, не предупредив о намерении участвовать в торжествах.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас все больше и больше появляется среди послов настоящих друзей. Вы, наверное, знаете о поступке посла Словакии. Это действительно достойный был поступок. Мне, честно говоря, не совсем понятна позиция официального словацкого руководства, которое якобы осудило этот поступок, более того, отправили или рассматривают вопрос отправки в отставку. Это вообще международный скандал.
Он вырос в семье патриота, отец боролся с нацизмом, партизаном, насколько я знаю, был, он выступал, говорил это откровенно. Как можно этому человеку предъявлять претензии? Слушайте, если уже так произошло, надо просто промолчать. Такие заявления и за такие вещи наказывать человека – это вообще неприемлемо. Тем более Словакии, посол Словакии. Это то же самое, как если бы сербский посол пришел на подобное мероприятие, а его наказали. Мы же свои люди. Как так может быть? Мы же воевали вместе против нацизма. Мы и сегодня категорически против этого. Поэтому мы так трепетно подходим к назначению и приветствуем назначенных послов в Беларуси. И хотели бы, конечно, чтобы они были настоящими друзьями. Мы понимаем, что любой посол будет блюсти интересы своей страны. Но, во-вторых, посол должен и склеивать отношения своей страны с Беларусью, допустим, если ты служишь в Беларуси. Но такие вещи просто недопустимы.