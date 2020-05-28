«Это вообще международный скандал». Президент о том, чем обернулось присутствие посла Словакии на параде 9 Мая в Минске

Новости Беларуси. Александр Лукашенко высоко оценил вклад Чрезвычайного и Полномочного Посла Сербии в развитии двусторонних отношений с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такую оценку глава государства дал сегодня, 28 мая, во время встречи с дипломатом. Александр Лукашенко: «Мы очень заинтересованы, чтобы с братской нашей Сербией, славянской страной у нас были добрые отношения» Велько Ковачевич завершает свою дипломатическую миссию. Интересы своего государства в Минске он представлял шесть лет и за это время, подчеркнул Президент, стал настоящим другом нашей страны.

К представителям иностранного дипкорпуса Александр Лукашенко относится с особым вниманием. Как правило, за время службы с послами складываются теплые отношения. Как пример – недавний поступок представителя Словакии. Йозеф Мигаш, несмотря на ситуацию с коронавирусом, присутствовал на параде в Минске в честь 75-летия Победы. В МИД Словакии посчитали, что посол нарушил принципы коммуникации со штаб-квартирой, не предупредив о намерении участвовать в торжествах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас все больше и больше появляется среди послов настоящих друзей. Вы, наверное, знаете о поступке посла Словакии. Это действительно достойный был поступок. Мне, честно говоря, не совсем понятна позиция официального словацкого руководства, которое якобы осудило этот поступок, более того, отправили или рассматривают вопрос отправки в отставку. Это вообще международный скандал.