Александр Лукашенко: «Мы очень заинтересованы, чтобы с братской нашей Сербией, славянской страной у нас были добрые отношения»
Новости Беларуси. Александр Лукашенко высоко оценил вклад Чрезвычайного и Полномочного Посла Сербии в развитии двусторонних отношений с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такую оценку глава государства дал сегодня, 28 мая, во время встречи с дипломатом.
Велько Ковачевич завершает свою дипломатическую миссию. Интересы своего государства в Минске он представлял шесть лет и за это время, подчеркнул Президент, стал настоящим другом нашей страны.
К представителям иностранного дипкорпуса Александр Лукашенко относится с особым вниманием. Как правило, за время службы с послами складываются теплые отношения. Как пример – недавний поступок представителя Словакии (читайте здесь).
Йозеф Мигаш, несмотря на ситуацию с коронавирусом, присутствовал на параде в Минске в честь 75-летия Победы. В МИД Словакии посчитали, что посол нарушил принципы коммуникации со штаб-квартирой, не предупредив о намерении участвовать в торжествах.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Еще раз подчеркиваю, мы очень заинтересованы, чтобы с братской нашей Сербией, славянской страной у нас были добрые отношения, и посол соответствовал этим отношениям. Поэтому я вас так и прошу, чтобы вы передали моему другу, президенту Сербии, чтобы он подумал над тем, как найти человека, который будет таким послом, как вы.
С Сербией Беларусь связывают взаимовыгодные отношения и тесный политический диалог. Это единственная страна в Европе, с которой действует двусторонний договор о свободной торговле и безвизовый режим. Страны успешно взаимодействуют и на внешнеполитической арене. Так, Минск поддерживает Белград в вопросе противодействия вхождению Республики Косово в международные структуры.
Активное взаимодействие и на высшем уровне. Александр Лукашенко пять раз посещал Сербию с визитами, столько же лидеров этого государства принимали в Минске.