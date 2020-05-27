«Нужно производить то, что не производит никто». Можно ли рассчитывать на новые рынки и на что стоит сделать ставку Беларуси?

Новости Беларуси. Насколько эффективно местные власти на местах оказывают поддержку наиболее уязвимым в непростой эпидемиологической ситуации отраслям? Провести такой мониторинг предложил Совет Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Антикризисный пакет мер сообща пытались выработать сенаторы, учёные, представители бизнеса. Ключевую роль в стабилизации обстановки могут сыграть местные власти. В помощь им 143-й Указ «О поддержке экономики». Как будет восстанавливаться мировая экономика и кому кризис – время возможностей – материал Яны Шипко.

Глобализация на паузе ради сдерживания вируса больно ударила по мировой экономике. Разорванные цепочки поставок, снижение потребления, паника на финансовых рынках, безработица. Сколько займёт оздоровление экономики в условиях мировой неопределённости, предсказать сложно.

В подтверждение тому прецедент – впервые за четверть века Китай осторожно не взялся делать прогноз роста национального ВВП на этот год. Однако на фондовых рынках в последние дни (само собой без учёта китайско-американской конфронтации) нет-нет да и повеет оптимизмом. Главный драйвер роста – новости о снятии карантинных ограничений. Для экспортно ориентированной Беларуси время подумать, как сбыть продукцию. Тем более что раскачивать производства заново после карантина, как большинству стран мира, нам не придётся.





Василий Гурский, директор Института экономики НАН Беларуси:

Самой действенной мерой является взвешенная политика руководства нашей страны в отношении самой эпидемиологической ситуации. То, что у нас в стране не были остановлены производства, не были закрыты границы – это самым благоприятным образом сказалось на ситуации у нас в стране. Многие зарубежные аналитики отмечают, что Беларусь пострадала в наименьшей степени от данной ситуации.





С обсуждения стабилизации экономики началась и рабочая неделя Президента. Александр Лукашенко отметил, что мировой кризис не мог не сказаться на Беларуси. При этом сельское хозяйство, строительство и IT демонстрировали рост.

Само собой, при закрытых границах промышленность испытала дефицит импортных комплектующих и проблемы со сбытом. Однако готовая продукция есть и она уже начинает распродаваться – отметил глава государства. Можно ли рассчитывать на новые рынки, пока конкуренты будут не столь расторопны в снятии ограничений? Любой кризис для кого-то время возможностей. Эксперты отвечают: почему нет? Если сделать ставку на инновации.

Ирина Новикова, доктор экономических наук, профессор:

Говорить о том, что мы сможем занять в этих условиях рынки тех стран, которые находятся на карантине, это возможно. Нам нужно сосредоточиться на том, что не наращивать производство традиционных продуктов, которые производит множество стран, не только мы одни, мы не являемся уникальными по средне-технологическому производству, а нам нужно сосредоточиться на производствах высокотехнологичных, производить то, что не производит никто.

Сейчас на местах есть конкретный инструмент по поддержке наиболее уязвимых в пандемию отраслей. 143-й Указ Президента. Он регламентирует, что местная власть исходя из ситуации может, например, предоставлять налоговый кредит или снижать сумму аренды. Первыми в стране отреагировали в Витебске. Ставки единого налога для индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан снизили в два раза. Следом на аналогичные шаги пошли и в столице. Совет Республики предложил мониторить, как на местах оказывают меры экономической поддержки

Самый волнующий вопрос – поддержка бизнеса. Антикризисные меры будут, но ожидать массовой финансовой помощи не стоит. Экономисты рекомендуют индивидуальный подход.

Валерий Бороденя, первый проректор Академии управления при Президенте Беларуси, кандидат экономических наук:

Надо точечно помогать малому и среднему бизнесу и индивидуальным предпринимателям, которые сегодня не по своей воле оказались в сложной ситуации. Не должно быть такой массированной раздачи денег, это должны быть точечная работа, высокоэффективные меры, направленные именно на поддержание конкретного сегмента рынка.