«Великий камень» и Корпорация развития Удмуртии заключили соглашение о сотрудничестве

«Великий камень» и Корпорация развития Удмуртии подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сообща будут улучшать инвестиционный климат, содействовать предприятиям в развитии промышленной кооперации, проводить совместные бизнес-форумы. Стороны также подписали план мероприятий по реализации соглашения на ближайшие два года.

Резидентами индустриального парка «Великий камень» с начала года стали 17 компаний, зарегистрировавших перспективные проекты в логистике, электронной коммерции, медицине, биотехнологиях, приборостроении. В результате общее количество резидентов парка возросло до 99, а заявленный ими объем инвестиций оценивается в 1,3 миллиарда долларов.

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