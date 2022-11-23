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Россия договорилась о сборке литиевых батарей для электромобилей в Беларуси

23 ноября 2022 16:03
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Беларусь и Россия объединят усилия в производстве электромобилей. На полях международного атомного форума в Сочи стороны обсудили локализацию сборки литиевых батарей для электромобилей на территории Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россия договорилась о сборке литиевых батарей для электромобилей в Беларуси-1

Проект для нашей страны не новый, литиевые источники питания для питерских троллейбусов уже производят на нашей территории. Сегодня задача номер один – найти базового партнера. В плане создания систем накопления энергии у Российской Федерации и Беларуси все имеется. Руководство топливной компании «Росатома» «ТВЭЛ» анонсировало встречу с главой Минэнерго Беларуси по вопросам накопителей энергии для электромобилей.

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# Беларусь-Россия # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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