Новости экономики за 23.11.2022

Наталья Надольская держит в фокусе внимания экономическую повестку и расскажет все подробности в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почему белорусская биржевая площадка стала особенно востребована у сельхозпроизводителей, желающих диверсифицировать свои экспортные поставки? В реализации каких совместных проектов заинтересованы индустриальный парк «Великий камень» и Корпорация развития Удмуртии? И выпуск какой продукции освоили белорусские ювелиры?

Продукция белорусского производства продолжает активно завоевывать популярность на рынке Китая и пользуется высоким спросом у китайских потребителей. В 2022 году белорусская биржевая площадка стала особенно востребована у сельхозпроизводителей, желающих диверсифицировать свои экспортные поставки. Так, крупный импортер мяса и морепродуктов из Китая заинтересован в аккредитации на БУТБ для участия в торгах продукцией АПК. На биржевой площадке китайский импортер планирует закупать замороженную говядину.

Переговоры о сотрудничестве прошли в формате видеоконференции. Используя торговую платформу БУТБ, на которой представлены ведущие отечественные поставщики мяса и мясной продукции, китайский импортер намерен установить новые деловые контакты и возобновить закупки замороженной говядины в Беларуси.

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