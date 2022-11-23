Новости экономики за 23.11.2022

Почему белорусская биржевая площадка стала особенно востребована у сельхозпроизводителей, желающих диверсифицировать свои экспортные поставки? В реализации каких совместных проектов заинтересованы индустриальный парк «Великий камень» и Корпорация развития Удмуртии? И выпуск какой продукции освоили белорусские ювелиры?
Наталья Надольская держит в фокусе внимания экономическую повестку и расскажет все подробности в программе Новости «24 часа» на СТВ.
КРУПНЫЙ КИТАЙСКИЙ ИМПОРТЕР МЯСА ГОТОВ ЗАКУПАТЬ НА БИРЖЕВОЙ ПЛОЩАДКЕ БЕЛОРУССКУЮ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЮ
Продукция белорусского производства продолжает активно завоевывать популярность на рынке Китая и пользуется высоким спросом у китайских потребителей. В 2022 году белорусская биржевая площадка стала особенно востребована у сельхозпроизводителей, желающих диверсифицировать свои экспортные поставки. Так, крупный импортер мяса и морепродуктов из Китая заинтересован в аккредитации на БУТБ для участия в торгах продукцией АПК. На биржевой площадке китайский импортер планирует закупать замороженную говядину.
Переговоры о сотрудничестве прошли в формате видеоконференции. Используя торговую платформу БУТБ, на которой представлены ведущие отечественные поставщики мяса и мясной продукции, китайский импортер намерен установить новые деловые контакты и возобновить закупки замороженной говядины в Беларуси.
Читайте также:
В Беларуси будут продавать золотые слитки собственного производства
Россия договорилась о сборке литиевых батарей для электромобилей в Беларуси
«Великий камень» и Корпорация развития Удмуртии заключили соглашение о сотрудничестве