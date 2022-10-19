Новости экономики на РТР-Беларусь за 19.10.2022

В какой валюте будут формироваться цены на передачу тепла в Беларуси и грозит ли нашей стране дефицит лекарств?

Тарифы на передачу теплоэнергии в Беларуси отвязали от доллара. Такое постановление приняло Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Как следует из документа, теперь цены будут формировать с учетом валюты, используемой при расчетах за энергоресурсы. На сегодня это российский рубль. Это решение прорабатывалось с марта 2022 года. Вопрос рассматривали правительство, «Белнефтехим» и российское Министерство энергетики по поручению премьер-министра нашей страны.

Отказываются от доллара и в других отраслях. Так, частично уходит от американской валюты Минсельхозпрод. Теперь цены на поставки в Россию могут рассчитываться в том числе в российских рублях, в остальные страны – в долларах.

В Беларуси не будет дефицита лекарств