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Новости экономики на РТР-Беларусь за 19.10.2022

19 октября 2022 18:47
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В какой валюте будут формироваться цены на передачу тепла в Беларуси и грозит ли нашей стране дефицит лекарств?

Подробности в экономическом обзоре в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь.

Теперь тарифы на электроэнергию не будут зависеть от доллара

Новости экономики на РТР-Беларусь за 19.10.2022-1

Тарифы на передачу теплоэнергии в Беларуси отвязали от доллара. Такое постановление приняло Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Как следует из документа, теперь цены будут формировать с учетом валюты, используемой при расчетах за энергоресурсы. На сегодня это российский рубль. Это решение прорабатывалось с марта 2022 года. Вопрос рассматривали правительство, «Белнефтехим» и российское Министерство энергетики по поручению премьер-министра нашей страны.

Отказываются от доллара и в других отраслях. Так, частично уходит от американской валюты Минсельхозпрод. Теперь цены на поставки в Россию могут рассчитываться в том числе в российских рублях, в остальные страны – в долларах.

В Беларуси не будет дефицита лекарств

Новости экономики на РТР-Беларусь за 19.10.2022-4

Беларуси не грозит дефицит лекарств, уверены представители отечественной фармацевтической отрасли. Об этом можно утверждать по ряду факторов. Во-первых, в нашей стране производители активно заменяют зарубежные лекарства собственными. Так, по программе импортозамещения выпускается почти 95 % препаратов. Товарные линейки фармпредприятий пополняются каждый год. Во-вторых, по закону санкции не могут распространяться на лекарства. Сегодня 67 % ассортимента белорусских аптек – это отечественная продукция. Производится достаточно препаратов как для внутреннего рынка, так и для экспорта. География поставок сегодня насчитывает 37 стран, что ежегодно приносит в бюджет до 200 миллионов долларов.

Курсы валют на 19 и 20 октября

Новости экономики на РТР-Беларусь за 19.10.2022-7

И в заключение о том, какие курсы валют установил Нацбанк. Так, белорусский рубль укрепился к доллару и евро, а также к российскому рублю.

# Экономическая рубрика # Экономика # Фотофакт

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