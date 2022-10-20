Новости экономики на РТР-Беларусь за 20.10.2022

За счет чего намерены повышать зарплаты бюджетникам? Какой белорусский товар стал самым популярным у китайских компаний на биржевых торгах? И как изменилась ситуация на валютном рынке?

Подробности – в нашем экономическом обзоре в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь.

Зарплаты бюджетникам повысят за счет средств из резервных фондов местных властей

Зарплаты бюджетникам повысят за счет средств из резервных фондов местных властей. Такое постановление принял Совет министров. Деньги разрешается выделить в том числе путем передачи средств из одного бюджета в нижестоящий.