Новости экономики на РТР-Беларусь за 20.10.2022
За счет чего намерены повышать зарплаты бюджетникам? Какой белорусский товар стал самым популярным у китайских компаний на биржевых торгах? И как изменилась ситуация на валютном рынке?
Подробности – в нашем экономическом обзоре в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь.
Зарплаты бюджетникам повысят за счет средств из резервных фондов местных властей
Зарплаты бюджетникам повысят за счет средств из резервных фондов местных властей. Такое постановление принял Совет министров. Деньги разрешается выделить в том числе путем передачи средств из одного бюджета в нижестоящий.
Решение примут исполнительные и распорядительные органы регионов. Это относится к расходам на дополнительное повышение зарплаты с учетом соцстрахования. Вырастут получки у госслужащих, бюджетников и приравненных к ним сотрудников. Также довольствие повысят начальникам и рядовому составу органов МЧС.
На БУТБ аккредитовали сотую компанию из Китая
На Белорусской универсальной товарной бирже аккредитовали сотую компанию из Китая. Новый резидент на начальном этапе займется закупкой продукции деревообработки. Это самые популярные товары среди китайских партнеров площадки: 90 % биржевого экспорта в Поднебесную приходится именно на древесину. За январь-сентябрь компании закупили пиломатериалов более чем на 24 миллиона долларов. В Китае наше сырье используется в строительстве и для изготовления деревянной тары.
На следующей неделе на БУТБ возобновят специальные торговые сессии по продаже пиломатериалов в Китай с доставкой. Лесхозы уже выставили на торги более 8 000 кубов продукции.
Курсы валют на 20 и 21 октября
И напоследок о курсах валют, которые установил Нацбанк. Так, белорусский рубль 20 октября укрепился к четырем основным валютам.