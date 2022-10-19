«Ожидаем увеличение экспорта до 110-115%». Вопросы поставок обсудили «Белгоспищепром» и представители из 26 стран

Экономический эффект просчитывает концерн «Белгоспищепром», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О новых поставках и региональных предпочтениях 19 октября говорили во время бизнес-встречи с главами и представителями дипмиссий из 26 стран.

Наши бренды знают как минимум в 50 странах мира – от Бразилии до Новой Зеландии. В пять раз вырос экспорт за рубеж наших кондитерских изделий, в два раза – масла. Увеличили отгрузки в Узбекистан, Нигерию, Монголию, Арабские Эмираты, Китай. По линии роста идет экспорт в Иран и Турцию. Логистика усложнилась, но при этом увеличились объемы разовых поставок. Если раньше товары доставляли автомобильным транспортом, то сегодня переходим на контейнерные перевозки.

Олег Жидков, председатель концерна «Белгоспищепром»:

По итогам работы за 9 месяцев экспорт выполнен на 107 %, динамика положительная. По концу года мы ожидаем увеличение экспорта до 110-115 %. Сегодня все рынки показывают высокую эффективность с точки зрения и рентабельности реализации продукции, и динамики поставки.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Я думаю, что там, где еще не представлена продукция, а сегодня диппредставительства, присутствующие на встрече, практически из всех континентов земного шара, поэтому мы надеемся, что смогут представители дипкорпуса донести до своих потребителей образцы нашей продукции.

В непростое время о взаимной поддержке стали чаще говорить в странах СНГ. Так, Узбекистан настроен на еще более тесное сотрудничество с Беларусью в пищевой промышленности. Среди основных продуктов, представленных на полках узбекских магазинов, – молочные и мясные изделия, а также товары кондитерских фабрик.

Камолиддин Хасанов, советник посольства Узбекистана в Беларуси:

На сегодня между Республикой Узбекистан и Республикой Беларусь установлено очень тесное взаимоотношение в части пищевой промышленности и вообще обеспечения пищевой безопасности. Имеется большое увеличение по направлению именно пищевой промышленности и пищевых продуктов.