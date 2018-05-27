Ван Цишань: Весь мир будет смотреть, как реализован «Великий камень»

Новости Беларуси. «Великий камень» будет определяющим проектом в успешной реализации «Одного пояса и одного пути». Такое заявление 27 мая сделал заместитель председателя Китайской Народной Республики Ван Цишань по итогам посещения индустриального парка под Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Высокопоставленный чиновник – фактически второе лицо в КНР. В Беларусь он прибыл с официальным визитом для проведения ряда переговоров по вопросам белорусско-китайского сотрудничества. Это его первый зарубежный официальный визит в нынешней должности. По прилету он провел встречу с премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым и сразу направился в китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень», где ознакомился с ходом реализации проекта.

Александр Ярошенко, глава администрации индустриального парка «Великий камень»:

Парк «Великий камень» реализует инициативу «Один пояс и один путь». И как он будет здесь реализован – это Ван Цишань сказал нашим китайским партнерам и нам, руководству парка – будет смотреть не только Китай и Беларусь. Будет смотреть весь мир.

Успешность этого проекта – это успешность, я не побоюсь этого слова, ключевого фрагмента «Одного пояса, одного пути». Ведь этот проект – самый крупный проект Китайской Народной Республики за рубежом.

И все наши сегодняшние резиденты (у нас, кстати, вчера их стало уже 35) показали свою продукцию и свои перспективы, возможности в реализации этого проекта его превосходительству Ван Цишаню.