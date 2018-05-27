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650 участников и почти 500 миллионов долларов инвестиций за день: XV Гомельский экономический форум

27 мая 2018 12:12
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Новости Беларуси. Почти 500 миллионов долларов инвестиций за день: 15-й по счету Гомельский экономический форум собрал 650 участников из трех десятков стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

650 участников и почти 500 миллионов долларов инвестиций за день: XV Гомельский экономический форум-1

Иностранные инвесторы планируют построить на юго-востоке страны целую сеть мусороперерабатывающих заводов, организовать производство ортопедических и имплантов, развивать мясоколбасное производство и модернизировать крупнейшую в регионе шоколадную фабрику. Реализация названных проектов позволит создать порядка 720 рабочих мест.

650 участников и почти 500 миллионов долларов инвестиций за день: XV Гомельский экономический форум-4

Ольдржых Кнотэк, бизнесмен (Чехия):
Мы хотим развивать. Поэтому нас интересует не только белорусский рынок, но, прежде всего, рынок Евразийского сообщества.

650 участников и почти 500 миллионов долларов инвестиций за день: XV Гомельский экономический форум-7

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Беларуси:
С 2011 по 2017 год в Гомельскую область инвестировали 17,7 миллиардов долларов – это 15,6 % от общих инвестиций Республики Беларусь. Поэтому показателю, по темпам роста инвестиций, она на первом месте в республике.

С 2004 года на Гомельском экономическом форуме подписано 88 документов более чем на 2,5 миллиарда долларов. Подготовлены или находятся в стадии реализации около 50 проектов.

# Бизнес в Беларуси # Экономика # Ольдржых Кнотэк # Владимир Семашко # Фотофакт

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