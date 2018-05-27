650 участников и почти 500 миллионов долларов инвестиций за день: XV Гомельский экономический форум

Новости Беларуси. Почти 500 миллионов долларов инвестиций за день: 15-й по счету Гомельский экономический форум собрал 650 участников из трех десятков стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иностранные инвесторы планируют построить на юго-востоке страны целую сеть мусороперерабатывающих заводов, организовать производство ортопедических и имплантов, развивать мясоколбасное производство и модернизировать крупнейшую в регионе шоколадную фабрику. Реализация названных проектов позволит создать порядка 720 рабочих мест.

Ольдржых Кнотэк, бизнесмен (Чехия): Мы хотим развивать. Поэтому нас интересует не только белорусский рынок, но, прежде всего, рынок Евразийского сообщества.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Беларуси:

С 2011 по 2017 год в Гомельскую область инвестировали 17,7 миллиардов долларов – это 15,6 % от общих инвестиций Республики Беларусь. Поэтому показателю, по темпам роста инвестиций, она на первом месте в республике.

С 2004 года на Гомельском экономическом форуме подписано 88 документов более чем на 2,5 миллиарда долларов. Подготовлены или находятся в стадии реализации около 50 проектов.