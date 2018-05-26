С 1 июня в Беларуси изменятся цены на некоторые марки сигарет

Новости Беларуси. С начала лета подорожает ряд марок сигарет.

По сведениям Министерства по налогам и сборам, изменение цен коснётся продукции гродненской табачной фабрики «Нёман». Сигареты этого производителя подорожают преимущественно на 5 копеек, однако стоимость некоторых изделий увеличится на 9 копеек.

Изменятся цены на продукцию «Табак-инвест». Большинство марок сигарет подорожает на 2-17 копеек. В то же время две марки подешевеют на 6 копеек.

На 5 копеек стали дороже некоторые виды сигарет компании «Беларусьторг».

С 1 июня в республику будет ввозиться продукция СЗАО «Энерго-Оил».