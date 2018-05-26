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С 1 июня в Беларуси изменятся цены на некоторые марки сигарет

26 мая 2018 12:33
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Новости Беларуси. С начала лета подорожает ряд марок сигарет.  

По сведениям Министерства по налогам и сборам, изменение цен коснётся продукции гродненской табачной фабрики «Нёман». Сигареты этого производителя подорожают преимущественно на 5 копеек, однако стоимость некоторых изделий увеличится на 9 копеек.  

Изменятся цены на продукцию «Табак-инвест». Большинство марок сигарет подорожает на 2-17 копеек. В то же время две марки подешевеют на 6 копеек.  

На 5 копеек стали дороже некоторые виды сигарет компании «Беларусьторг».  

С 1 июня в республику будет ввозиться продукция СЗАО «Энерго-Оил».  

# Курение в Беларуси # Экономика

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