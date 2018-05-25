Белорусские перевозчики на треть увеличили экспорт услуг

Новости Беларуси. За 2017 год международный автомобильный транспорт дал для страны 1 миллиард долларов экспортной выручки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В целом, поставки грузов белорусским автомобильным транспортом идут в 50 стран мира. Ежегодно увеличивается присутствие на зарубежных рынках. Наряду с другими услугами – компьютерными, строительными – международные грузоперевозки занимают лидирующую позицию в балансе услуг страны, обеспечивая положительное сальдо.