Новости Беларуси. Белорусские мясокомбинаты продолжают наращивать зарубежные поставки, и основными рынками остаются Россия и Китай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего мясная продукция экспортируется в более чем два десятка государств.

За 2022 год мясная отрасль приросла по производству более чем на четверть. Положительная тенденция сохраняется и в 2023-м. Белорусские предприятия производят мясной продукции намного больше, чем потребляет население внутри страны. При этом сельскохозяйственные организации планируют и дальше расширять производственные мощности для увеличения валютной выручки.