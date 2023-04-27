Новости Беларуси. Белорусские мясокомбинаты продолжают наращивать зарубежные поставки, и основными рынками остаются Россия и Китай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего мясная продукция экспортируется в более чем два десятка государств.
За 2022 год мясная отрасль приросла по производству более чем на четверть. Положительная тенденция сохраняется и в 2023-м. Белорусские предприятия производят мясной продукции намного больше, чем потребляет население внутри страны. При этом сельскохозяйственные организации планируют и дальше расширять производственные мощности для увеличения валютной выручки.
Вадим Шагойко, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Мясная отрасль является важной составляющей продовольственной безопасности нашей страны, а вложенные в развитие силы и средства, безусловно, дали положительные результаты.
Последние несколько лет Китай занимает второе место среди покупателей белорусской продукции из более чем 100 стран мира. Руководство Минсельхозпрода проводило ряд встреч с китайскими представителями бизнес-кругов по расширению поставок продукции. В планах развивать торговлю, а также налаживать поставки на китайский рынок готовой мясной продукции мяса птицы и говядины, включая мясные консервы.
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