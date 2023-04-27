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Вадим Шагойко: мясная отрасль – важная составляющая продовольственной безопасности Беларуси

27 апреля 2023 15:47
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Новости Беларуси. Белорусские мясокомбинаты продолжают наращивать зарубежные поставки, и основными рынками остаются Россия и Китай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего мясная продукция экспортируется в более чем два десятка государств.  

Вадим Шагойко: мясная отрасль – важная составляющая продовольственной безопасности Беларуси-1

За 2022 год мясная отрасль приросла по производству более чем на четверть. Положительная тенденция сохраняется и в 2023-м. Белорусские предприятия производят мясной продукции намного больше, чем потребляет население внутри страны. При этом сельскохозяйственные организации планируют и дальше расширять производственные мощности для увеличения валютной выручки.  

Вадим Шагойко: мясная отрасль – важная составляющая продовольственной безопасности Беларуси-4

Вадим Шагойко, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Мясная отрасль является важной составляющей продовольственной безопасности нашей страны, а вложенные в развитие силы и средства, безусловно, дали положительные результаты.  

Последние несколько лет Китай занимает второе место среди покупателей белорусской продукции из более чем 100 стран мира. Руководство Минсельхозпрода проводило ряд встреч с китайскими представителями бизнес-кругов по расширению поставок продукции. В планах развивать торговлю, а также налаживать поставки на китайский рынок готовой мясной продукции мяса птицы и говядины, включая мясные консервы.  

О других новостях экономики за 27 апреля читайте здесь.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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