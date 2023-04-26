Беларусь представляет экспозицию на выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте

Лучшие образцы промышленного производства, уникальные продукты и технологии представили белорусские производители на масштабной выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Промышленный форум один из самых крупных на территории СНГ. В этом году участие в выставке принимают около 300 компаний из 30 стран. Беларусь является одним из ключевых участников мероприятия и представляет на выставке свою экспозицию, на которой демонстрируются новейшие разработки в области машиностроения, металлургии, интеллектуальных технологий и других промышленных сферах. Белорусские компании уже имеют успешный опыт работы на рынке Узбекистана и готовы к дальнейшему расширению своих бизнес-отношений.