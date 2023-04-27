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Новости экономики за 27.04.2023

27 апреля 2023 15:51
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Новости Беларуси. Более 150 миллионов рублей направит Министерство промышленности на проекты госпрограммы инновационного развития в 2023 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какую технику планируют выпускать? Беларусь входит в двадцатку стран-лидеров по экспорту мясной продукции. Какие перспективы развития мясоперерабатывающей отрасли страны прозвучали в ходе Международного форума «Беларусь мясная»?  

Подробнее об этом и других новостях экономики в деловом обзоре Натальи Надольской.  

150 МИЛЛИНОВ РУБЛЕЙ НАПРАВИТ МИНПРОМ НА ПРОЕКТЫ ГОСПРОГРАММЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В 2023 ГОДУ  

Среди наиболее крупных – проект МАЗа по реконструкции автобусного завода со строительством нового производственного корпуса.  

Новости экономики за 27.04.2023-1

Еще один значимый проект – создание современного производства компонентов механических передач для выпуска нового поколения сельскохозяйственной зерноуборочной и кормоуборочной техники.  

ВТОРОЙ БЛОК БЕЛАЭС ПОЛНОЦЕННО ЗАРАБОТАЕТ В ОКТЯБРЕ 2023 ГОДА  

Электроэнергия, выработанная первым блоком БелАЭС, позволила заместить уже 3,6 миллиарда кубометров газа. За почти 2,5 года, с момента включения его в объединенную энергосистему, станцией выработано более 13 миллиардов кВтч электроэнергии. Страна сэкономила уже более 400 миллионов долларов.  

Новости экономики за 27.04.2023-4

На втором блоке установлено технологическое оборудование и завершен монтаж трубопроводов, выполняются пусконаладочные работы. К сентябрю мощность реакторной установки планируется увеличить до номинальной.  

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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