Новости экономики за 27.04.2023

Новости Беларуси. Более 150 миллионов рублей направит Министерство промышленности на проекты госпрограммы инновационного развития в 2023 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какую технику планируют выпускать? Беларусь входит в двадцатку стран-лидеров по экспорту мясной продукции. Какие перспективы развития мясоперерабатывающей отрасли страны прозвучали в ходе Международного форума «Беларусь мясная»?

Подробнее об этом и других новостях экономики в деловом обзоре Натальи Надольской.

150 МИЛЛИНОВ РУБЛЕЙ НАПРАВИТ МИНПРОМ НА ПРОЕКТЫ ГОСПРОГРАММЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В 2023 ГОДУ

Среди наиболее крупных – проект МАЗа по реконструкции автобусного завода со строительством нового производственного корпуса.