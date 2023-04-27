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27 апреля в Национальной библиотеке пройдёт Ассамблея деловых кругов Беларуси

27 апреля 2023 06:35
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Юбилейная XX Ассамблея деловых кругов Беларуси пройдет сегодня, 27 апреля, в Национальной библиотеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимания участников – представителей бизнеса и государственных органов – партнерство в условиях новых вызовов.

27 апреля в Национальной библиотеке пройдёт Ассамблея деловых кругов Беларуси-1

Сейчас важнейшие задачи – импортозамещение и повышение доли инновационного производства. Об этом говорил Президент в Послании народу и парламенту. Необходимо минимизировать зависимость от «капризов» западных политических элит, ограничивающих свободу цивилизованного бизнеса. Актуальна тема стимулирующих условий для инвесторов. Следует включить их в проекты, где создается производство необходимой нашей стране продукции, обращал внимание глава государства. Сегодня в рамках Ассамблеи состоится торжественная церемония награждения победителей республиканского конкурса «Лучший город (район, область) для бизнеса». Подведут итоги измерения индекса делового оптимизма. Будет утверждена дорожная карта отечественного предпринимательства – Национальная платформа бизнеса Беларуси.

# Бизнес в Беларуси # Экономика # Фотофакт

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