Министерство финансов Беларуси ожидает рост страховой поддержки экспортёров

Дело в том, что зарубежные страховщики сократили контакты с белорусскими компаниями. В результате последние утратили механизм передачи части рисков нерезидентам. Все это отрицательно сказывается на приросте экспорта. Новым инструментом передачи страховых рисков за границу станет создание перестраховочной компании в рамках ЕАЭС, уставной капитал которой будет формироваться с участием Беларуси.

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