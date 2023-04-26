Министерство финансов Беларуси ожидает рост страховой поддержки экспортёров

Новости Беларуси. Министерство финансов Беларуси ожидает рост страховой поддержки экспортеров. Создание Евразийской перестраховочной компании позволит компенсировать потери страховщиков из-за влияния санкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дело в том, что зарубежные страховщики сократили контакты с белорусскими компаниями. В результате последние утратили механизм передачи части рисков нерезидентам. Все это отрицательно сказывается на приросте экспорта. Новым инструментом передачи страховых рисков за границу станет создание перестраховочной компании в рамках ЕАЭС, уставной капитал которой будет формироваться с участием Беларуси.
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