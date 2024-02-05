В Зимбабве ожидают поставку 4 тысяч единиц сельхозтехники белорусского производства для подготовки и обработки почв, сева и внесения химикатов, прополки и уборки урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пополнение парка машин позволит существенно усилить аграрную отрасль этой африканской страны. За последние три года Зимбабве получила из Беларуси порядка 2 тысяч высокотехнологичных тракторов, 80 комбайнов и другой сельскохозяйственной техники. Еще один важный момент – создание Беларусью в Хараре компании по обслуживанию наших машин. Белорусские инженеры обучают местных специалистов ремонту и эксплуатации. Это значительно повышает спрос на белорусскую технику.

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