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В Витебской области мелиораторы ежегодно готовят к посеву более 4 тысяч га земель. Как с них собирают урожай?

13 ноября 2021 17:56
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Новости Беларуси. Мелиорация, содержание земель, повышение плодородия. Работа в этом направлении ведется в каждом районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И хотя сезон для осушения земель подходит к концу, задачи на 2021 год ясны – пригодные земли включать в севооборот. Расширять площадь посевов и, как итог, увеличивать урожай.  

В Витебской области мелиораторы ежегодно готовят к посеву более 4 тысяч га земель. Как с них собирают урожай? -1

О бережном отношении к земле и эффективности мелиорации в Дубровенском районе Витебской области расскажет Виктор Пралич.  

Еще полгода назад на этих землях Дубровенского района стеной стояли кусты. Не то чтобы они портили пейзаж проезжающим по международной трассе М1. Нет. Просто пользы куда больше и картина куда красивее, когда, к примеру, колосится хлебная нива.  

В Витебской области мелиораторы ежегодно готовят к посеву более 4 тысяч га земель. Как с них собирают урожай? -4

Виктор Пралич, корреспондент:  
Ежегодно в Витебской области в севооборот мелиораторы включают более 4 тысяч гектаров. Эта почва, по утверждениям специалистов, плодородная. С мелиоративных земель урожайность на 20-30 % выше.  

В Витебской области мелиораторы ежегодно готовят к посеву более 4 тысяч га земель. Как с них собирают урожай? -7

Сейчас здесь проходит один из заключительных этапов – прокладка дренажных труб. Процесс не быстрый, но ответственный. По ним вся лишняя вода будет уходить в специальные колодцы. Ошибок и просчетов допустить нельзя.  

В Витебской области мелиораторы ежегодно готовят к посеву более 4 тысяч га земель. Как с них собирают урожай? -10

Сергей Королев, главный инженер Дубровенского предприятия мелиоративных систем:  
Объект, можно сказать, не очень крупный, 70 гектар осушаемой площади. Трудный и сложный. И по самой геологической основе объекта очень, пески и камни.  

В Витебской области мелиораторы ежегодно готовят к посеву более 4 тысяч га земель. Как с них собирают урожай? -13

В ближайшее время эти площади из «строительного объекта» перейдут в статус «сельскохозяйственных угодий». Земли войдут в распоряжение Оршанского комбината хлебопродуктов. Весной на смену мелиоративной технике придут сельскохозяйственные машины. Здесь будут сеять зерно.  

В Витебской области мелиораторы ежегодно готовят к посеву более 4 тысяч га земель. Как с них собирают урожай? -16

О продовольственной безопасности белорусов накануне говорил и глава государства. То, что сегодня на столе у каждого из нас – заслуга агропромышленного комплекса страны. В 2021 году аграрии собрали порядка 9 миллионов тонн зерна.  

Совещание с Совмином по самым актуальным вопросам. Какие задачи поставил глава государства? – читайте здесь.  

В Витебской области мелиораторы ежегодно готовят к посеву более 4 тысяч га земель. Как с них собирают урожай? -19

Урожай 2021 года уже заполнил стабилизационные фонды страны. Филиал «Тепличный» «Витебскэнерго» обеспечивает овощной продукцией не только магазины, но и социальные учреждения. Ежедневно предприятие отгружает на реализацию более 20 тонн картошки, капусты, свеклы.  

В Витебской области мелиораторы ежегодно готовят к посеву более 4 тысяч га земель. Как с них собирают урожай? -22

Татьяна Яскевич, заместитель директора филиала «Тепличный»:  
Заложено в хранилище картофеля 265 тонн, капусты 350 тонн, моркови 180, свеклы 100 тонн и лука репчатого более 100 тонн. Чтобы обеспечить население до начала нового урожая. До мая месяца мы сохраняем данные овощи, и они поступают в торговые сети.  

В Витебской области мелиораторы ежегодно готовят к посеву более 4 тысяч га земель. Как с них собирают урожай? -25

В то время, когда миллионы людей по всему миру испытывают в прямом смысле слова голод, мы даже не задумываемся о том, что такое может быть. Спокойно идем в магазин и приобретаем продукты. На выбор.  

# Сельское хозяйство # Экономика # Виктор Пралич # Татьяна Яскевич # Сергей Королев # Александр Лукашенко # Фотофакт

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