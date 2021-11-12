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Иностранные инвесторы в январе-сентябре вложили в экономику Беларуси 6,7 млрд долларов

12 ноября 2021 15:43
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Новости Беларуси. Почти 7 миллиардов долларов вложили в реальный сектор экономики Беларуси иностранные инвесторы с начала года. В основном это субъекты хозяйствования России – почти половина всех поступивших инвестиций оттуда. А также Украины и Кипра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иностранные инвесторы могут создавать в нашей стране компании с любым объемом инвестиций, а также свои филиалы и представительства. Государство со своей стороны гарантирует льготы и преференции. В том числе специальные правовые режимы в свободных экономических зонах, малых и средних городах, сельской местности и Парке высоких технологий.

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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