Иностранные инвесторы в январе-сентябре вложили в экономику Беларуси 6,7 млрд долларов

Новости Беларуси. Почти 7 миллиардов долларов вложили в реальный сектор экономики Беларуси иностранные инвесторы с начала года. В основном это субъекты хозяйствования России – почти половина всех поступивших инвестиций оттуда. А также Украины и Кипра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иностранные инвесторы могут создавать в нашей стране компании с любым объемом инвестиций, а также свои филиалы и представительства. Государство со своей стороны гарантирует льготы и преференции. В том числе специальные правовые режимы в свободных экономических зонах, малых и средних городах, сельской местности и Парке высоких технологий.