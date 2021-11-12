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Предприятия Карелии хотят продавать молочную продукцию через БУТБ

12 ноября 2021 15:46
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Новости Беларуси. Предприятия Карелии хотят продавать молочную и другую продукцию аграрного комплекса на белорусской биржевой площадке, поскольку сырое молоко – скоропортящийся товар и с учетом больших расстояний организовать его поставки по территории всей России проблематично, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поэтому российские поставщики так заинтересованы в применении белорусского биржевого механизма при реализации в Карелии молокосырья из близлежащих регионов России.

Предприятия Карелии хотят продавать молочную продукцию через БУТБ-1

Владимир Лабинов, заместитель премьер-министра правительства Республики Карелия, министр сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия:
Сходить с этого пути в перспективе мы наверняка не будем. Я верю в то, что перспектива есть. И моя внутренняя убежденность позволяет мне надеяться на прогресс.

Предприятия Карелии хотят продавать молочную продукцию через БУТБ-4

Транзитные сделки, совершаемые иностранными компаниями на белорусской электронной площадке – одно из самых перспективных направлений развития биржевой торговли. Причем у российских участников торгов этот механизм особенно востребован. С начала 2021 года они уже реализовали таким образом продукцию на почти 6 миллионов долларов. Сырое молоко – товарная позиция с большим потенциалом. И если в 2019-м на биржевых торгах продали 14 тысяч тонн молочного сырья, то за прошлый год уже 125 тысяч тонн. И в 2021 году ожидаются не меньшие показатели.

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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