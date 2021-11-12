Предприятия Карелии хотят продавать молочную продукцию через БУТБ

Новости Беларуси. Предприятия Карелии хотят продавать молочную и другую продукцию аграрного комплекса на белорусской биржевой площадке, поскольку сырое молоко – скоропортящийся товар и с учетом больших расстояний организовать его поставки по территории всей России проблематично, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поэтому российские поставщики так заинтересованы в применении белорусского биржевого механизма при реализации в Карелии молокосырья из близлежащих регионов России.

Владимир Лабинов, заместитель премьер-министра п равительства Республики Карелия, м инистр сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия: Сходить с этого пути в перспективе мы наверняка не будем. Я верю в то, что перспектива есть. И моя внутренняя убежденность позволяет мне надеяться на прогресс.

Транзитные сделки, совершаемые иностранными компаниями на белорусской электронной площадке – одно из самых перспективных направлений развития биржевой торговли. Причем у российских участников торгов этот механизм особенно востребован. С начала 2021 года они уже реализовали таким образом продукцию на почти 6 миллионов долларов. Сырое молоко – товарная позиция с большим потенциалом. И если в 2019-м на биржевых торгах продали 14 тысяч тонн молочного сырья, то за прошлый год уже 125 тысяч тонн. И в 2021 году ожидаются не меньшие показатели.