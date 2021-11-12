Новости экономики за 12.11.2021

Какую продукцию предприятия Карелии хотят продавать через белорусскую биржевую площадку? Какие заводы будут обеспечивать рынок ЕАЭС авиационной техникой? И сколько средств инвестировано в белорусскую экономику зарубежными компаниями?
С деловым обзором пятницы в программе Новости «24 часа» на СТВ экономический обозреватель Наталья Надольская.
В ЕАЭС ПРОДОЛЖАЮТ РАЗВИВАТЬ ГРАЖДАНСКОЕ АВИАСТРОЕНИЕ
В Евразийском экономическом союзе продолжают развивать гражданское авиастроение. Кооперацию поддержат три белорусских предприятия. Они отвечают критериям производства авиатехники, комплектующих и сопутствующей продукции для импортозамещения и обеспечения технологической безопасности ЕАЭС. Министры ЕЭК договорились, что участники ЕАЭС будут сообща обеспечивать рынок авиационной техникой на основе прогнозных балансов спроса и предложения, обмениваться информацией о потребностях и проблемах в производстве комплектующих.
Иностранные инвесторы в январе-сентябре вложили в экономику Беларуси 6,7 млрд долларов. Читайте здесь.
В США РЕКОРДНАЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 30 ЛЕТ ИНФЛЯЦИЯ
В США рекордная за последние 30 лет инфляция. В октябре индекс потребительских цен вырос на 6,2 % по сравнению с прошлым годом. Цены взлетели на все: от продуктовых магазинов и ресторанов до аренды жилья и центров по продаже автомобилей. По словам главы Белого дома, «все, начиная от галлона бензина и заканчивая буханкой хлеба, стоит дороже, и это вызывает тревогу». Как обращает внимание The New York Times, по мере того, как американские потребители все больше ощущают на себе рост цен на топливо, продукты и жилье, рейтинги президента падают все ниже.
Предприятия Карелии хотят продавать молочную продукцию через БУТБ. Читайте здесь.