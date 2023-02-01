Прямой эфир

В Уфе появится новое белорусско-российское производство

01 февраля 2023 18:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Реализация совместных проектов Беларуси и России позволяет достигать исторически максимального объема взаимного оборота товаров и услуг. Совместное белорусско-российское производство оборудования для послеуборочной обработки зерна строится в Уфе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Уфе появится новое белорусско-российское производство-1

Производство станет первым предприятием холдинга «Амкодор» в регионе. Завод в 25 тысяч квадратных метров построят всего за год. Производственные площадки планируется разместить в индустриальном парке «Уфимский». Откроют объект к десятому Форуму регионов России и Беларуси, который пройдет в Уфе летом. Также в Башкирии планируют организовать совместное производство сельскохозяйственной и коммунальной техники, локализовать здесь сборку зерноуборочных комбайнов «Гомсельмаша».  

Больше новостей экономики за 1 февраля читайте здесь.  

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

# Беларусь-Россия # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: «Мы приветствуем вхождение зимбабвийского капитала в капитал наших предприятий»
31 января 2023 16:52

Лукашенко: «Мы приветствуем вхождение зимбабвийского капитала в капитал наших предприятий»

Беларусь готова поставлять тракторную технику с двигателями ММЗ в Бразилию
31 января 2023 14:39

Беларусь готова поставлять тракторную технику с двигателями ММЗ в Бразилию

На БУТБ будет продаваться импортозамещающая продукция из Cингапура
31 января 2023 14:39

На БУТБ будет продаваться импортозамещающая продукция из Cингапура