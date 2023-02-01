В Уфе появится новое белорусско-российское производство

Реализация совместных проектов Беларуси и России позволяет достигать исторически максимального объема взаимного оборота товаров и услуг. Совместное белорусско-российское производство оборудования для послеуборочной обработки зерна строится в Уфе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Производство станет первым предприятием холдинга «Амкодор» в регионе. Завод в 25 тысяч квадратных метров построят всего за год. Производственные площадки планируется разместить в индустриальном парке «Уфимский». Откроют объект к десятому Форуму регионов России и Беларуси, который пройдет в Уфе летом. Также в Башкирии планируют организовать совместное производство сельскохозяйственной и коммунальной техники, локализовать здесь сборку зерноуборочных комбайнов «Гомсельмаша».

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