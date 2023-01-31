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Беларусь готова поставлять тракторную технику с двигателями ММЗ в Бразилию

31 января 2023 14:39
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Беларусь готова поставлять тракторную технику с двигателями Минского моторного завода на рынок Бразилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Делегация этой страны ознакомилась с производственными мощностями и оснащением завода. Гостям показали конвейеры сборки двигателей, новейшее оборудование, готовую продукцию.

Беларусь готова поставлять тракторную технику с двигателями ММЗ в Бразилию-1

Техника, укомплектованная минскими моторами, – сельскохозяйственная, автомобильная, внедорожная, лесоуборочная, горно-шахтная – работает в 70 странах мира. У минских моторов устойчивый позитивный имидж на мировом рынке. Отечественную продукцию ценят за компактность конструкции, простоту эксплуатации и доступность запчастей. Очень часто эти преимущества становятся решающими в условиях высокой конкуренции.

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# Беларусь-Бразилия # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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