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На БУТБ будет продаваться импортозамещающая продукция из Cингапура

31 января 2023 14:39
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На белорусской площадке импортозамещения будет продаваться высокотехнологичное промышленное оборудование сингапурских производителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До сих пор сингапурские компании работали на бирже только как покупатели.

На БУТБ будет продаваться импортозамещающая продукция из Cингапура-1

Под заявку на покупку, размещенную одним из отечественных промышленных флагманов, привлечены заинтересованные в работе на белорусском рынке производители лазерного оборудования из Сингапура. Таким образом планируется активизировать биржевую торговлю с этой азиатской страной, которая пока является нетто-импортером белорусских товаров.

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# Международное сотрудничество # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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