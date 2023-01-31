На БУТБ будет продаваться импортозамещающая продукция из Cингапура

На белорусской площадке импортозамещения будет продаваться высокотехнологичное промышленное оборудование сингапурских производителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До сих пор сингапурские компании работали на бирже только как покупатели.

Под заявку на покупку, размещенную одним из отечественных промышленных флагманов, привлечены заинтересованные в работе на белорусском рынке производители лазерного оборудования из Сингапура. Таким образом планируется активизировать биржевую торговлю с этой азиатской страной, которая пока является нетто-импортером белорусских товаров.

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