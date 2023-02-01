Новости экономики за 01.02.2023
МВФ улучшил прогноз роста мировой экономики. Россия будет применять ответные меры к странам, поддержавшим потолок цен на нефть, но будут и исключения. А также как идет процесс устранения барьеров во взаимной торговле Беларуси и России?
Экономическая картина дня от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ ОДОБРИЛО ПРОЕКТ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО СОГЛАШЕНИЯ С БЕЛАРУСЬЮ О ЕДИНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ
Правительство России одобрило проект межправительственного соглашения с Беларусью о единой промышленной политике. Следующий шаг – подписание документа. Реализация проекта позволит в том числе ускорить процесс локализации производства в Союзном государстве. Единая промышленная политика – это в том числе объединение технологий, производств, устранение барьеров во взаимной торговле, создание новых видов конкурентоспособной продукции и транснациональных компаний. Недавно было подписано соглашение о признании технологических операций, осуществляемых на территории Союзного государства. Российские и белорусские предприятия получили право закупать комплектующие друг у друга с учетом субсидирования.
С 1 ФЕВРАЛЯ ВСТУПИЛИ В СИЛУ ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ РОССИИ НА ПОТОЛОК ЦЕН НА НЕФТЬ ОТ G7 И ЕС
С 1 февраля вступили в силу ответные меры России на потолок цен на нефть. Напомним, 5 декабря Евросоюз прекратил принимать российскую танкерную нефть. Страны «Большой семерки», Австралия и ЕС ввели предельную стоимость в 60 долларов за баррель. В ответ руководство России подписало указ о специальных мерах: российским нефтяным компаниям отныне запрещается заключать контракты, если в тексте содержится условие предельных цен. Ответные меры будут действовать до 1 июля. Регулярный мониторинг за соблюдением указа возложен на Минэнерго. При этом Владимир Путин может сделать исключения из данного запрета на основании специального решения.
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