Новости экономики за 01.02.2023

МВФ улучшил прогноз роста мировой экономики. Россия будет применять ответные меры к странам, поддержавшим потолок цен на нефть, но будут и исключения. А также как идет процесс устранения барьеров во взаимной торговле Беларуси и России?

Правительство России одобрило проект межправительственного соглашения с Беларусью о единой промышленной политике. Следующий шаг – подписание документа. Реализация проекта позволит в том числе ускорить процесс локализации производства в Союзном государстве. Единая промышленная политика – это в том числе объединение технологий, производств, устранение барьеров во взаимной торговле, создание новых видов конкурентоспособной продукции и транснациональных компаний. Недавно было подписано соглашение о признании технологических операций, осуществляемых на территории Союзного государства. Российские и белорусские предприятия получили право закупать комплектующие друг у друга с учетом субсидирования.

С 1 ФЕВРАЛЯ ВСТУПИЛИ В СИЛУ ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ РОССИИ НА ПОТОЛОК ЦЕН НА НЕФТЬ ОТ G7 И ЕС