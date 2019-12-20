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В агрогородке Слобода открылся высокотехнологичный аграрный комплекс

20 декабря 2019 20:49
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Новости Беларуси. Свыше 80 животноводческих объектов появилось в 2019 году в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В агрогородке Слобода открылся высокотехнологичный аграрный комплекс-1

При возведении молочно-товарных ферм строятся и силосные-сенажные траншеи. Финансирование ведется за счет местного и областного бюджетов. Аграриям активно помогают и шефы.

Так, в агрогородке Слобода Смолевичского района открылся высокотехнологичный комплекс. Появлению объекта помог БелАЗ, который уже много лет сотрудничает с хозяйством «Первомайский».

В агрогородке Слобода открылся высокотехнологичный аграрный комплекс-4

Все подробности в видеоматериале Екатерины Чичеровой.

# Сельское хозяйство # Экономика # Фотофакт

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