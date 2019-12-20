«Мы намерены развивать партнёрство». Делегация из Молдовы посетила «Белкоммунмаш» и МАЗ

Новости Беларуси. Гостей интересует приобретение техники столичных предприятий: как транспортной, так и коммунальной. Партнеры из Молдовы посетили 20 декабря «Белкоммунмаш» и Минский автомобильный завод, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Виктор Киронда, вице-мэр Кишинева (Молдова):

Несколько лет назад мы начинали закупать троллейбусы. Очень хорошая техника, очень хорошо она работает в наших условиях. Мы намерены развивать партнерство и для автобусного парка, и для спецтехники для города.