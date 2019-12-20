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«Мы намерены развивать партнёрство». Делегация из Молдовы посетила «Белкоммунмаш» и МАЗ

20 декабря 2019 17:48
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Новости Беларуси. Гостей интересует приобретение техники столичных предприятий: как транспортной, так и коммунальной. Партнеры из Молдовы посетили 20 декабря «Белкоммунмаш» и Минский автомобильный завод, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Мы намерены развивать партнёрство». Делегация из Молдовы посетила «Белкоммунмаш» и МАЗ -1

«Мы намерены развивать партнёрство». Делегация из Молдовы посетила «Белкоммунмаш» и МАЗ -3

Виктор Киронда, вице-мэр Кишинева (Молдова):
Несколько лет назад мы начинали закупать троллейбусы. Очень хорошая техника, очень хорошо она работает в наших условиях. Мы намерены развивать партнерство и для автобусного парка, и для спецтехники для города.

«Мы намерены развивать партнёрство». Делегация из Молдовы посетила «Белкоммунмаш» и МАЗ -6

Руководство Кишинева будет в столице и 21 декабря, так что гости успеют насладиться новогодней атмосферой Минска.

«Мы намерены развивать партнёрство». Делегация из Молдовы посетила «Белкоммунмаш» и МАЗ -9

# Беларусь-Молдова # Экономика # Виктор Киронда # Фотофакт

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