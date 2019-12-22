Денис Мелешкин: конкретный результат, чтобы строились предприятия, – вот это основная задача НАИП

Новости Беларуси. В реальный сектор экономики за 9 месяцев 2019 года иностранцы вложили более 7 миллиардов долларов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Причем доля прямых иностранных инвестиций – около 75 %. Но дело, конечно, не в общем объеме. Главное, чтобы инвестиции были качественными. В 2020 году будет 10 лет, как в нашей стране работает Национальное агентство инвестиций и приватизации. По задумке, именно эта организация должна была стать «одним окном» для инвесторов. Но стала ли? С этим и другими вопросами мы обратились руководителю НАИП Денису Мелешкину. Интервью «Недели».

Денис Мелешкин, заместитель директора Национального агентства инвестиций и приватизации:

В целом я скажу: те задачи, которые ставились перед агентством, на мой взгляд, реализованы. Агентство работает как одно окно. Понятно, что ее надо совершенствовать, дорабатывать. Мы в этом плане тоже двигаемся, мы разрабатываем систему CRM, которая нам позволит в автоматическом режиме видеть, какой инвестор зашел в Республику Беларусь через агентство либо через государственные органы. На сегодняшнем этапе реализована, скажем так, первая стадия – это внутри агентства. Буквально в 2020-м, то есть в следующем году, мы планируем расширить эту систему, подключив к ней всю страну. Юлия Огнева, СТВ:

То есть это база данных? Денис Мелешкин:

Да, это база данных с возможностью поиска, отбора по объемам инвестиций, по отраслевой принадлежности и так далее. Мы подвяжем эту систему еще и к интернет-порталу дорожной карты инвестора, на которой размещены инвестиционные проекты и предложения.

Работа по принципу проектного офиса Юлия Огнева:

А вот работа по принципу проектного офиса состоялась? Денис Мелешкин:

С начала этого года мы, в принципе, работаем по системе проектного офиса. То есть за каждым проектом, за каждым инвестором у нас закреплен соответствующий специалист отдела по сопровождению инвесторов. За 2019 год мы сегодня можем похвалиться, что у нас есть конкретные результаты в виде зарегистрированных компаний и начатых инвестиционных проектов. Юлия Огнева:

Ну, называйте. Денис Мелешкин:

Компании я называть не буду, потому что я не получал от них разрешения на информирование.

Юлия Огнева:

Хорошо, о названиях говорить не будем. А суммы инвестиций? Денис Мелешкин:

Порядка 100 миллионов долларов. Для того, чтобы поговорить о каких-то первых шагах, первых результатах, я считаю, это довольно неплохо. Страновая стратегия привлечения иностранных инвестиций Юлия Огнева:

Страновая стратегия привлечения иностранных инвестиций до 2035 года. Расскажите, на каком этапе сейчас находится документ.

Денис Мелешкин:

Страновая стратегия была подготовлена. Она готовилась совместно с бизнес-сообществом, мы подключали международных консультантов. То есть, в принципе, стратегия как документ, как проект документа, была подготовлена. Он был внесен в правительство осенью 2019 года, и по результатам совещания в правительстве было принято решение не утверждать эту стратегию пока. Но те наработки, которые в нее вошли, сейчас имплементированы в план конкретных мероприятий, который будет утвержден на уровне правительства. Это мероприятия, направленные на корректировку законодательства в целях совершенствования инвест-климата. Он находится на стадии финального согласования с государственными органами. Я думаю, в ближайшее время будет внесен в правительство. Заседание Совета по иностранным инвестициям при Президенте Юлия Огнева:

Первое заседание Совета по иностранным инвестициям при Президенте запланировано на 7 февраля 2020 года. Расскажите, какую роль будет играть НАИП.

Денис Мелешкин:

Согласно проекту указа, который внесен и сейчас находится на рассмотрении в Администрации Президента, НАИП будет являться секретариатом этого совета. Мы, безусловно, уже приступили к подготовке этого заседания. Уже разосланы письма-приглашения иностранным компаниям, которых мы предполагаем видеть на этом совете. Я скажу больше: порядка 30 писем было направлено, и по состоянию на сегодня мы получили 20 подтверждений. То есть 20 компаний с мировым именем, крупных компаний, мы планируем видеть на нашем совещании. Юлия Огнева:

То есть вы ждете подписания указа? Денис Мелешкин:

Я думаю, на следующей неделе этот вопрос должен двинуться. Когда подпишется указ, мы будем с вами говорить уже не категориями проектов, а более точными вещами. Уже есть повестка дня и программа проведения этого мероприятия. Какие отрасли, какие темы – мы уже это обозначаем и будем с этим тоже выходить и на председателя правительства, и на главу государства. То есть там уже конкретно вопросы инвесторов. Трансформация НАИП и дополнительные функции Юлия Огнева:

В свое время достаточно плотно шла речь о том, что нужна самому агентству некая трансформация. Стоит ли до сих пор этот вопрос на повестке дня?

Денис Мелешкин:

Вопрос есть такой на повестке дня. Одно время он ставился в плоскости повышения статуса агентства, переподчинения его правительству. Мы с этим подходом какое-то время поработали, посмотрели. Этот вариант не был поддержан. В настоящее время прорабатывается вопрос нагрузки на агентство дополнительных, скажем так, функций, чтобы мы работали больше с отечественным бизнесом, предпринимательством – в таком ключе. Кроме того, выход на регионы. Прорабатывается вопрос объединения определенных структур (я имею в виду агентства и еще структур в предпринимательской среде). Создание такого национального агентства развития, которое будет заниматься вопросами инвестирования и бизнес-климата не только с точки зрения иностранного, но и местного бизнеса. Юлия Огнева:

Какие структуры могут войти в это объединенное агентство?